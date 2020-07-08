與抵港人士就口號起爭執　退休漢接機大堂揮拳襲擊判緩刑

▲ 被告何兆麟承認機場襲擊抵港人士獲判緩刑。（經濟日報記者攝）

8.9有人發起機場「和你飛」活動，1名抵港人士在客運大樓接機大堂看見有人舉牌展示「Free Hong Kong」口號，質問「Free乜嘢Hong Kong」，其後更質疑機管局職員工作發生爭執，1名64歲退休人士涉揮拳襲擊對方，今（8日）於西九龍裁判法院承認普通襲擊罪，被判監3個月，緩刑2年。裁判官判刑時指，被告從後揮拳襲擊，是乘人之危，但案情並非嚴重。

被告為退休人士何兆麟（64歲），原被控襲擊致造成身體傷害罪，今被改控1項普通襲擊罪，修改的控罪指他於2019年8月9日在香港國際機場1號客運大樓抵港接機大堂，屬非禁區範圍的翡翠拉麵小籠包餐廳外襲擊男子梁海峯。

案情指，案發當日姓梁的事主乘坐航班抵港，看見有示威者在抵港大堂集結，1名中年女子舉著以不同語言寫的「Free Hong Kong」紙牌，梁問「Free乜嘢Hong Kong」，但沒有人回應，梁與中年女子及其他人爭執1分鐘後繼續走向的士站，期間不斷問人口號是甚麼意思。

梁及後到達翡翠拉麵小籠包餐廳外，質問機管局職員，為何容許眾多示威者聚集，對旅客造成滋擾，職員解釋指，現場情況失控，有示威者聽到對話，引發不滿，約有百多人開始圍著梁，職員勸梁離開，突然梁的左面從後被人拳打一下，轉頭則看見被告縮手，同時後退並消失於人群中。職員護送梁乘坐的士離開，梁到醫院進行檢查，發現鼻樑上有兩處輕微擦傷，警方經調查後拘捕被告。

控方指被告有3次案底，1次涉及暴力罪行。辯方確認，隨即求情指，被告的暴力案底發生逾30多年前，被告適時認罪，對犯案感後悔，希望向事主道歉，而他當時僅因現場情緒高漲，發生言語口角，一時衝動犯案，幸事主只受輕傷，接受治療後同日出院。

主任裁判官羅德泉判刑時指，事件緣起於各人對事件有不同看法，被告從後揮拳襲擊，是乘人之危，但被告只打了一拳，案情並非嚴重，判以3個月監禁，緩刑2年。

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記者：林欣樂