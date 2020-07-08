黃宗澤吳卓羲《飛虎之雷霆極戰》再合作　Bosco新劇《戰毒》現身黃Viu

▲ 黃宗澤在《戰毒》亦正亦邪。（圖片：黃Viu煲劇平台）

由三大當紮小生黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、關智斌（Kenny），聯同周秀娜（Chrissie）、吳千語（Karena）、張雅卓等演出的網劇《戰毒》，去年四月開機，並以毒品為題材，將於7月9日起，在黃Viu煲劇平台播出。

近年在劇集中以正氣、專業形象示人的Bosco將一反常態，飾演游走黑白的緝毒警員韋俊軒，以卧底身份滲透毒品集團後，卻有望坐正成為新毒王。

▲ 黃宗澤吳卓羲第六度合作。（圖片：黃Viu煲劇平台）

另外，早前在《飛虎之雷霆極戰》演出的Bosco和吳卓羲，將為《戰毒》第六度合作，二人還因劇結緣關智斌，組成「泰國三兄弟」。

《戰毒》也是Kenny自2015年拍攝網劇後，暌違五年再度演出港劇，最新預告中見他犧牲色相穿上囚衣捱打吐血。

▲ 關智斌展陽剛一面。（圖片：黃Viu煲劇平台）

為呈現電影《掃毒》神髓，《戰毒》走訪香港、泰國兩地進行實境拍攝，配合槍戰及爆破鏡頭，高度還原了緝毒和販毒的場面。

劇情由三人的兄弟情出發，加上毒品、背叛、卧底、槍戰等元素，據製作團隊透露，劇集將聚焦在緝毒者與販毒者的心理層面，當中不是單一的善與惡，而更著重於人物在環境推動下的心理變化。

▲ 周秀娜有份演出。（圖片：黃Viu煲劇平台）





《戰毒》將於7月9日起、逢周四至周六晚上8時於「黃Viu煲劇平台」上線，升級會員更可以一次過煲足六集。

