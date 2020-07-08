保安局倡設「窺淫」及「未經同意拍攝私密處」等罪行　今起展開3個月公眾諮詢

▲ 政府就窺淫及未經同意下拍攝私密處建議展開3個月公眾諮詢。（資料圖片）

政府今日（8日）公布，就窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處，以及發放相關影像訂立刑事罪行的建議，今日（8日）起進行為期3個月的公眾諮詢。

發言人指，政府早前接納法律改革委員會《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書的建議，就窺淫及未經同意下拍攝私密處，包括照片及影片，訂立刑事罪行；另亦建議就不論目的為何的私密窺視訂立刑事罪行。

此外，為進一步保護受害人，港府亦提議就發放上述擬議罪行中偷拍的私密影像，及在未經同意下發放先前經同意拍攝但沒有同意作其後發放的私密影像訂立刑事罪行；政府建議將所有這些罪行納入為性罪行定罪紀錄查核機制下指明列表中的性罪行。

發言人稱，現行法例並無針對窺淫或未經同意下拍攝私密處，如拍攝裙底等訂立特定罪行，有關行為目前只可被控以其他罪行，如「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」等，當中有部分刑罰相對較輕，與窺淫和私密偷拍的嚴重程度並不相稱，尤其該等罪行往往侵犯受害人的私隱權和性自主權，對受害人造成長期困擾、侮辱、騷擾和壓力。



諮詢文件可於保安局網站下載，公眾亦可於2020年年10月7日或之前透過郵遞至香港添馬添美道二號政府總部東翼十樓保安局、傳真至2501 4281或電郵至consultation@sb.gov.hk提交意見。

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責任編輯：郭詩詩