【殺手】閻素之哭訴失明原因　麥明詩含淚怒斥黎耀祥：是誰害我？【有片】

▲ 麥明詩於《殺手》的演技獲讚。

TVB劇《殺手》第7集喊戲連場，除了「Dark Angel」龔嘉欣想念男友時爆喊外，飾演失明人士閻素之的麥明詩演出也為觀眾帶來驚喜。面對劇中爸爸兼視帝黎耀祥，麥明詩邊哭邊罵父親的一場戲甚有發揮，獲劇迷大讚她演技大躍進。

麥明詩於告別作《殺手》飾演鋼琴老師兼調音師閻素之，甫一出場便大騷八級琴技，等待埋位之時更擔任江美儀的老師。

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▲ 麥明詩教江美儀彈琴。（麥明詩IG截圖）

麥明詩首演失明人士

不過，對麥明詩來說最大的挑戰是其角色為失明人士，她演戲時需要特別注意一些表情及動作，演起來毫不容易。

昨晚的劇情講述閻素之的成長故事，她發現自稱陳先生的黎耀祥原來是其爸爸閻王，哭訴一段慘痛經歷。

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▲ 麥明詩既傷心又憤怒。（TVB截圖）

▲ 麥明詩狠罵黎耀祥。（TVB截圖）

麥明詩怒斥黎耀祥

劇中的閻素之指出她自13歲起便成為失明人士，狠罵爸爸：「是誰害得我變成這樣？是你。」她放聲痛哭：「我瞎了，連媽媽最後一面也看不到。」她又透露：「獨自躺在醫院，一個人送媽媽上路，一個人適應所有的生活習慣。」

不少劇迷大讚麥明詩演技有進步，將傷心及憤怒的感情表露無遺，自然的演繹恰到好處。

扮演閻素之的麥明詩於社交平台貼出劇照，並寫道：「這就是閻素之背後的成長故事。#殺手 #閻素之」