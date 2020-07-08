【新冠肺炎】中大調查：近6成巿民憂新一波疫情爆發　7成估計未來一年去旅行機會率低

▲ 中大調查顯示，58%巿民表示擔心或非常擔心本地將出現新一波疫情爆發。(陳永康攝)

本港新冠肺炎疫情近日再度反彈，社區再出現多個感染群組，衞生防護中心指本港疫情已進入第三波。中大香港亞太研究所一項調查發現，近6成受訪市民擔心或非常擔心本地會出現新一波疫情爆發。而在世界各地疫情的影響下，約7成受訪市民估計，未來一年去旅行的機會頗小或非常小。

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調查結果顯示，58%受訪者表示，擔心或非常擔心本地將會出現新一波疫情爆發，感到不擔心或非常不擔心的則有39%。另外，67%受訪者表示，當疫情過去後， 一定會在家中長期儲備一些防疫物資例如口罩、消毒物品等，24%則說可能會，表示可能不會和一定不會的分別只有3%和4%。

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疫情對世界各地旅遊業造成很大衝擊，是項調查亦發現，71%受訪者估計未來一年能夠去旅行的機會頗小或非常小，認為機會頗大或非常大的只有17%。認為去旅行機會頗小或非常小的受訪者中，78%表示「當地疫情是否受控」是未來一年會否去旅行的主要考慮因素，回答「旅途中受到感染的機會」和「返港後需否隔離」的亦分別佔70.7%和64.8%。回答機會頗大或非常大的受訪者中，54%表示未來一年一定不會到疫情未受控的國家或地區旅行，12%說可能不會，回答可能會或一定會分別有22%和9%。

中大指調查於今年6月22日至29日晚上以電話訪問形式進行，共成功訪問了707名18歲或以上的市民，回應率為35%。

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責任編輯：楊玉珠