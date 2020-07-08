【恐怖欺凌】3歲女童遭男生戳下體血染內褲　家長查閉路電視揭老師漠視欺凌玩手機

▲ 3歲女童遭男同學戳下體。

台灣幼兒園發生恐怖性欺凌案件，一名3歲女童日前被父母發現下體流血，女童才表示有人戳她的下體，父母翻查學校閉路電視發現，女兒長期遭男同學欺凌，不斷以身體磨蹭，而當時老師在旁卻未有制止，事後幼兒園亦不聞不問。

據台媒報道，女童的父母在6月8日晚為女兒洗澡時，已發現女兒下體流血，但當時媽媽以為是女兒自己抓傷，沒有特別留意。兩日後，媽媽接到幼兒園老師來電稱，女兒下體流血，整條內褲都沾滿血跡，把父母都嚇壞。

女兒遭男同學欺凌

父母隨即送女兒到醫院驗傷，檢查下發現處女膜雖未破裂，但外陰部受傷，有明顯傷口，甚至有血尿情況。媽媽追問下才知道她被班上同學欺負。

家長到學校查看閉路電視，發現女兒被班上2名男同學強行緊抱，被扣住頸部倒地，亦有畫面拍到男童故意用身體磨蹭。女童家長質疑，男童施暴期間弄傷女兒的下體外陰部。

我的女兒才3歲，這麼小，什麼都不懂，為什麼她要承受這麼多痛苦？

幼兒園：男童單純喜歡女童

而更令父母生氣的，是男童向女兒施暴時，老師就在旁邊，但她不但沒有立即阻止，反而自顧地玩手機，事後亦沒有讓男童家長出面道歉，似乎想草草了事，甚至反控家長，「如果幼稚園被調查完都沒事，就會開始調查家屬。」

針對家長的指控，幼兒園的周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，當時班老師時用手機點名，並非玩手機，往後會加強老師的管理，並取消用手機點名的規定。

周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，又認為，家長提告「性交猥褻」字眼太重，

在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡女童才會經常撲抱她。

目前警方已依妨害性自主罪受理，另新北市教育局幼教科指，已接獲有關事件，並派調查小組介入調查，以釐清事實及確認幼兒園是否涉及處理不當。

有關該園園務管理方面，局方查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。至於案件涉及性欺凌，後續將轉交社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

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責任編輯：王明芳