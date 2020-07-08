【新冠肺炎】中大調查：72%巿民憂本港經濟蕭條　外出戴口罩6月減3個百分點

▲ 中大調查指逾7成巿民擔心本港因疫情出現經濟蕭條。(陳永康攝)

本港新冠肺炎疫情近日再次轉趨嚴峻，衞生防護中心指本港疫情已進入第三波。中大香港亞太研究所一項調查發現，72%受訪者擔心或非常擔心香港會出現經濟蕭條的情況，僅24%表示不擔心或非常不擔心。46%受訪者表示，家庭收入已因這次疫情而減少。

至於有否擔心自己感染新冠肺炎，35%受訪者表示不擔心，46%有點擔心，12%頗擔心，6.1%則非常擔心。

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個人防疫措施方面，92%受訪者表示經常在外出時戴口罩，較5月調查下降2.8個百分點；80%經常用梘液或酒精搓手液洗手，較上月調查減2.9個百分點；51%經常用消毒物品清潔家居，較上月調查下降了3.2個百分點。

在疫情控制上，53%的受訪者覺得政府做得不足夠或非常不足夠，41%認為足夠或非常足夠，與5月調查相比，同樣變化不大。此外，56%受訪者認為，政府在控制疫情的表現上頗為不好或非常不好，34%受訪者認為頗好或非常好。

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中大指調查於今年6月22日至29日晚上以電話訪問形式進行，共成功訪問了707位18歲或以上的市民，回應率為35%。

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責任編輯：楊玉珠