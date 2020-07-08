  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王設靈】何鴻燊四房子女每月領六位數零用　何家千金曾因太揮霍一度停款項

娛樂 15:33 2020/07/08

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

賭王百億「燊家」開設信託基金，四房子女每月領六位數零用錢。

一代賭王何鴻燊於5月26日在養和醫院病逝，享年98歲。外界一直對何家的身家分配非常關心，其實早於2011年何家四房曾經歷過一次「分燊家」，據悉當時賭王設立了家族基金，用作支出四房子女的日常開支，並有指每位家庭成員每月可獲六位數字零用錢。

賭王何鴻燊於今日（7月8日）假香港殯儀館設靈，座擁億萬身家的賭王過身後，資產分配當然受到大眾關注。

賭王何鴻燊靈堂。（大會提供）

據知賭王早已為何家設立兩大家庭信託基金「The Clementina Ho Trust」以及「Clementina Family Trust」，早前長房孻女何超雄曾向法院申請，要求胞姊何超賢交出兩大信託基金的相關文件作出調查。

【賭王離世】何鴻燊靈堂製作費達200萬　過萬朵鮮花送別一代賭王

二房長女何超瓊送別父親最後一程。（鄭嘉瑤攝）

【賭王設靈】自細獲保護於美國居住　何猷邦未有現身送別父親

四房子女獲六位數字生活費

此外，於2011年賭王已未雨綢繆，妥善分配「燊家」。據悉，當時賭王已把大部份的資產平均分配予四房成員，同時另設新的家庭信託基金，資產值涉達數百億元。

四房子女均是該基金的受益人，每房都有代表持有投票權，每位子女每個月均能獲得六位數字的生活費用。而且賭王第三代亦能受惠，交由代表投票決定金額，另外子女亦可申請非經常性支出，用作慈善捐款等用途。

曾有報道指，於基金成立初期，申請非經常性支出的規限較寬鬆，直到某位千金向當時男友送贈一輛名貴跑車後，而一時透支，令基金曾一度停止款項，待過了段時間才回復正常。

三房女兒何超蓮與母親現身靈堂。（游艾維攝）

喪禮一連三天舉行

何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。到明天（9日）設靈舉行公祭，後天的本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。家人已到場作打點，即睇：【賭王舉殯】何鴻燊喪禮一連三天舉行　何超瓊等家屬陸續抵達香港殯儀館【不斷更新】

至於賭王第17名有兒子何猷邦，四太梁安琪早前發聲明指何猷邦由於身體的原因，所以從未對外公有過他的任何信息。有傳出於保護何猷邦，他不會回港奔喪。詳情即睇【下一頁】

責任編輯：王俊賢

相關文章

【超儀憶父】難忘穿著婚紗挽著賭王爸爸手臂出閣　何超儀：今天讓我好好的送別你
12:56 2020/06/20
【超儀憶父】難忘穿著婚紗挽著賭王爸爸手臂出閣　何超儀：今天讓我好好的送別你
【悼念賭王】三房千金撰長文難捨父親離去　何超蓮：下一輩子繼續當父女
17:48 2020/06/21
【悼念賭王】三房千金撰長文難捨父親離去　何超蓮：下一輩子繼續當父女
【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
10:31 2020/06/27
【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
何鴻燊 娛樂人物職業 信託基金 娛樂行業

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元