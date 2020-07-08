【賭王離世】何鴻燊四房子女每月領六位數零用　何家千金曾因太揮霍一度停款項

▲ 賭王百億「燊家」開設信託基金，四房子女每月領六位數零用錢。

一代賭王何鴻燊於5月26日在養和醫院病逝，享年98歲。外界一直對何家的身家分配非常關心，其實早於2011年何家四房曾經歷過一次「分燊家」，據悉當時賭王設立了家族基金，用作支出四房子女的日常開支，並有指每位家庭成員每月可獲六位數字零用錢。

賭王何鴻燊於今日（7月8日）假香港殯儀館設靈，座擁億萬身家的賭王過身後，資產分配當然受到大眾關注。

據知賭王早已為何家設立兩大家庭信託基金「The Clementina Ho Trust」以及「Clementina Family Trust」，早前長房孻女何超雄曾向法院申請，要求胞姊何超賢交出兩大信託基金的相關文件作出調查。

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▲ 二房長女何超瓊送別父親最後一程。（鄭嘉瑤攝）

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四房子女獲六位數字生活費

此外，於2011年賭王已未雨綢繆，妥善分配「燊家」。據悉，當時賭王已把大部份的資產平均分配予四房成員，同時另設新的家庭信託基金，資產值涉達數百億元。

四房子女均是該基金的受益人，每房都有代表持有投票權，每位子女每個月均能獲得六位數字的生活費用。而且賭王第三代亦能受惠，交由代表投票決定金額，另外子女亦可申請非經常性支出，用作慈善捐款等用途。

曾有報道指，於基金成立初期，申請非經常性支出的規限較寬鬆，直到某位千金向當時男友送贈一輛名貴跑車後，而一時透支，令基金曾一度停止款項，待過了段時間才回復正常。

▲ 三房女兒何超蓮與母親現身靈堂。（游艾維攝）

喪禮一連三天舉行

何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。到明天（9日）設靈舉行公祭，後天的本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。家人已到場作打點，即睇：【賭王舉殯】何鴻燊喪禮一連三天舉行 何超瓊等家屬陸續抵達香港殯儀館【不斷更新】

至於賭王第17名有兒子何猷邦，四太梁安琪早前發聲明指何猷邦由於身體的原因，所以從未對外公有過他的任何信息。有傳出於保護何猷邦，他不會回港奔喪。詳情即睇【下一頁】

責任編輯：王俊賢