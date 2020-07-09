【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊喪禮今日舉行公祭　公布扶靈名單【不斷更新】

▲ 何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在昨日（8日）舉行，只讓至親告別。到今日（9日）設靈舉行公祭，本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。

7月9日公祭

【13:00】約中午時分，多位商界名人陸續到步，包括銀娛主席呂志和、趙世曾等。

▲ 趙世曾與女兒趙式芝到場致祭。（陳國峰攝）

▲ 呂志和到步。（攝影：游艾維）

【12:00】

何鴻燊喪禮於今午2時起舉行公祭，今早7點多，工作人員已在靈堂打點。約上午9時40分，長房四女超雄現身步入靈堂。在上午9時58分起，賭王二房次女女兒超鳳與她的細女何倩珩到場，之後何超瓊、何猷龍、何超蕸、三太陳婉珍、何超雲、何超蓮、竇驍陸續到場。何猷啟及太太齊嬌（GiGi）於上午10時15分到場，隨後何超瓊在10時32分抵達。

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▲ 何超儀跟丈夫陳子聰。（東星圖片）

【11:00】

何鴻燊明天（7月10日）大殮出殯，扶靈人士名單亦已公布，扶靈人士為董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣等政商界高官名人。

【賭王設靈】何鴻燊7月10日大殮出殯 扶靈名單包括董建華林鄭月娥何厚鏵

【10:00】

賭王何鴻燊的喪禮由昨天起一連三日於香港殯儀館舉行，何鴻燊喪禮在今天（7月9日）舉行公祭，喪禮上的何鴻燊悼念冊亦公開，當中詳列何鴻燊的生平和貢獻，以及政界名流的致哀悼辭文。

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▲ 於喪禮上派發的賭王紀念冊，以何鴻燊一張壯年時照片作為封面，首頁以中英題上「永誌懷念何鴻燊博士 原全國政協常委，大紫荊勳賢，大蓮花勳賢 1921-2020」

【09:00】

在今天早上約9時，已有約20名記者在舉行何鴻燊的喪禮殯儀館門外駐守。花牌亦陸續送往殯儀館，送抵殯儀館的花牌都由商業機構所送為主。

【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天舉行公祭 花牌陸續運抵殯儀館

7月8日 設靈

【賭王設靈】四房子女陸續送別父親 賭王第17子猷邦居美國未現身

【16:15】

二房女兒何超儀和老公陳子聰現身喪禮。

▲ 二房女兒何超儀（左）和老公陳子聰到場。（林宇翔攝）

【16:10】

四房太太梁安琪、長女何超盈、女兒何超欣、兒子何猷君與太太奚夢瑤及其兒子何廣燊到場。惟四房長子何猷邦未見現身。

【賭王設靈】賭王第17子猷邦居美國未現身 詳請即睇：https://bit.ly/31YYPIK

▲ 四太梁安琪與女兒何超欣到場。（林宇翔攝）

▲ 四房長女何超盈到場。（林宇翔攝）

▲ 四子何猷君及太太奚夢瑤到場。（林宇翔攝）

【16:00】

二房獨子何猷龍與太太羅秀茵到場。

▲ 二房獨子何猷龍與太太羅秀茵到場。（林宇翔攝）

【16:00】

三房長女何超雲到場。

▲ 三房長女何超雲到場。（林宇翔攝）

【15:51】

四太之子何猷亨到場。

▲ 四太之子何猷亨到場。（林宇翔攝）

【15:50】

三太陳婉珍跟女兒何超蓮拖手前來，其男友竇驍亦有出席。何猷啟與太太齊嬌(GiGi)及兩子女何煦齡、何煦鑫亦一同到場。

▲ 何猷啟一家四口到場。（林宇翔攝）

【15:40】

長房女兒何超雄與親友到場。

▲ 長房何超雄到場作打點。（林宇翔攝）

【14:30】

二房藍瓊纓的長女何超瓊到喪禮到場作打點。

▲ 二房長女何超瓊到喪禮現場打點。（林宇翔攝）

▲ 家屬陸續到場。（林宇翔攝）

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責任編輯：郭家穎、伍瑋瑋、陳子謙