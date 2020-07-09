【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊喪禮舉行公祭　政商界名人有曾蔭權汪明荃成龍【不斷更新】

▲ 何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在昨日（8日）舉行，只讓至親告別。到今日（9日）設靈舉行公祭，本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。

7月9日公祭

【1８:25】

【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊 狄波拉初出道已成賭王紅顏知己

【賭王何鴻燊設靈】獲何鴻燊贈卡片永久免費坐船 受惠婆婆前往公祭：得人恩果千年記

【賭王設靈】各大傳媒齊集何鴻燊喪禮 三太+超儀+超盈向記者送上食物飲品

▲ 澳門前行政長官何厚鏵。（林宇翔攝）

▲ 藝人成龍。（林宇翔攝）

▲ 盛智文伉儷。（林宇翔攝）

【1８:00】接近傍晚時分，繼續有大批市民及政商界名人前往香港殯儀館

▲ 梁國鴻及太太馮令儀。（林宇翔攝）

▲ 港大醫學院院長梁卓偉。（林宇翔攝）

▲ 資深藝人注明荃。（林宇翔攝）

【17:00】下午前往公祭的人士增加，包括前特首曾蔭權及太太曾鮑笑薇、資深藝人謝賢等

▲ 前特首曾蔭權及太太曾鮑笑薇。（林宇翔）

▲ 新界鄉議局主席劉業強 。（林宇翔攝）

▲ 藝人謝賢。（林宇翔攝）

【16:05】基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩、立法會議員蔣麗芸、李慧琼到達香港殯儀館。

▲ 梁國鴻及太太馮令儀。（林宇翔攝）

【16:00】出席公祭的市民愈來愈多，多人在殯儀館外及渣華道遊樂場輪候。

【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊 與何超瓊世紀婚禮曾成佳話

【15:50】全國政協委員霍啟剛與太太郭晶晶亦到場致祭。

▲ 霍啟剛（右）與太太郭晶晶。 （陳國峰攝）

【15:05】立法會前主席范徐麗泰、中華電力及香港上海大酒店主席米高嘉道理爵士、民政事務局前常任秘書長李麗娟、香港婦協永遠名譽主席林貝聿嘉、香港廣東青年總會主席霍啟山亦到場致祭。

▲ 中華電力及香港上海大酒店主席米高嘉道理爵士。（陳國峰攝）

▲ 立法會前主席范徐麗泰（左）。（陳國峰攝）

▲ 香港廣東青年總會主席霍啟山。（陳國峰攝）

▲ 民政事務局前常任秘書長李麗娟（前排左）、香港婦協永遠名譽主席林貝聿嘉（前排右）。（陳國峰攝）

【14:30】

▲ 滙豐亞太區行政總裁王冬勝下午2時左右到達。（陳國峰攝）

【14:00】中午過後，多名商界及教育界人士到場致祭。

▲ 中文大學校長段崇智。（陳國峰攝）

▲ 中大前校長沈祖堯。（陳國峰攝）

▲ 港鐵前主席馬時亨（右）及香港南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松結伴到場。（陳國峰）

【13:50】

▲ 長房孫女何家華、何家文。（陳國峰攝）

【13:15】二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女何鍶珩亦連續兩日都到達香港殯儀館。

▲ 二房外孫女何鍶珩。（陳國峰攝）

【13:00】約中午時分，多位商界名人陸續到埗，包括銀娛主席呂志和、趙世曾等。

▲ 趙世曾與女兒趙式芝到場致祭。（陳國峰攝）

▲ 呂志和到步。（攝影：游艾維）

【12:00】

何鴻燊喪禮於今午2時起舉行公祭，今早7點多，工作人員已在靈堂打點。約上午9時40分，長房四女超雄現身步入靈堂。在上午9時58分起，賭王二房次女女兒超鳳與她的細女何倩珩到場，之後何超瓊、何猷龍、何超蕸、三太陳婉珍、何超雲、何超蓮、竇驍陸續到場。何猷啟及太太齊嬌（GiGi）於上午10時15分到場，隨後何超瓊在10時32分抵達。

【賭王設靈】超蓮超雲再抵靈堂送別何鴻燊 何超儀：好掛住父親

▲ 何超儀跟丈夫陳子聰。（東星圖片）

【11:00】

何鴻燊明天（7月10日）大殮出殯，扶靈人士名單亦已公布，扶靈人士為董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣等政商界高官名人。

【賭王設靈】何鴻燊7月10日大殮出殯 扶靈名單包括董建華林鄭月娥何厚鏵

【10:00】

賭王何鴻燊的喪禮由昨天起一連三日於香港殯儀館舉行，何鴻燊喪禮在今天（7月9日）舉行公祭，喪禮上的何鴻燊悼念冊亦公開，當中詳列何鴻燊的生平和貢獻，以及政界名流的致哀悼辭文。

【賭王設靈】何鴻燊喪禮儀式由超瓊宣讀唁電 猷龍代表家屬致答謝詞

▲ 於喪禮上派發的賭王紀念冊，以何鴻燊一張壯年時照片作為封面，首頁以中英題上「永誌懷念何鴻燊博士 原全國政協常委，大紫荊勳賢，大蓮花勳賢 1921-2020」

【09:00】

在今天早上約9時，已有約20名記者在舉行何鴻燊的喪禮殯儀館門外駐守。花牌亦陸續送往殯儀館，送抵殯儀館的花牌都由商業機構所送為主。

【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天舉行公祭 花牌陸續運抵殯儀館

7月8日 設靈

【賭王設靈】四房子女陸續送別父親 賭王第17子猷邦居美國未現身

【16:15】

二房女兒何超儀和老公陳子聰現身喪禮。

▲ 二房女兒何超儀（左）和老公陳子聰到場。（林宇翔攝）

【16:10】

四房太太梁安琪、長女何超盈、女兒何超欣、兒子何猷君與太太奚夢瑤及其兒子何廣燊到場。惟四房長子何猷邦未見現身。

【賭王設靈】賭王第17子猷邦居美國未現身 詳請即睇：https://bit.ly/31YYPIK

▲ 四太梁安琪與女兒何超欣到場。（林宇翔攝）

▲ 四房長女何超盈到場。（林宇翔攝）

▲ 四子何猷君及太太奚夢瑤到場。（林宇翔攝）

【16:00】

二房獨子何猷龍與太太羅秀茵到場。

▲ 二房獨子何猷龍與太太羅秀茵到場。（林宇翔攝）

【16:00】

三房長女何超雲到場。

▲ 三房長女何超雲到場。（林宇翔攝）

【15:51】

四太之子何猷亨到場。

▲ 四太之子何猷亨到場。（林宇翔攝）

【15:50】

三太陳婉珍跟女兒何超蓮拖手前來，其男友竇驍亦有出席。何猷啟與太太齊嬌(GiGi)及兩子女何煦齡、何煦鑫亦一同到場。

▲ 何猷啟一家四口到場。（林宇翔攝）

【15:40】

長房女兒何超雄與親友到場。

▲ 長房何超雄到場作打點。（林宇翔攝）

【14:30】

二房藍瓊纓的長女何超瓊到喪禮到場作打點。

▲ 二房長女何超瓊到喪禮現場打點。（林宇翔攝）

▲ 家屬陸續到場。（林宇翔攝）

【賭王離世】何鴻燊四房子女每月領六位數零用，詳情即睇：https://bit.ly/2BO5Kdb

【賭王離世】靈堂製作費達200萬，詳情即睇：https://bit.ly/38GheLJ

【賭王離世】何鴻燊7月10日吉時大殮出殯 何家斥百萬賭王長眠昭遠墳場，詳情即睇：https://bit.ly/321JJT3

【賭王離世】何鴻燊出殯安排，詳情即睇：https://bit.ly/3iCjtVb

【賭王離世】何鴻燊喪禮治喪委員會包括港澳特首，詳情即睇：https://bit.ly/3iIyrsL

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎、伍瑋瑋、陳子謙