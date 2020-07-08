【賭王舉殯】何鴻燊喪禮一連三天舉行　何超瓊等家屬陸續抵達香港殯儀館【不斷更新】

▲ 何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在今天（8日）舉行，只讓至親告別。到明天（9日）設靈舉行公祭，後天的本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。

在今天早上約9時，殯儀館門外尚有工作人員搬運佈置物料進場。大堂已有工作人員在打點，為下午舉行喪禮作準備，大堂接待處佈置白花，TOPick會跟進何鴻燊舉殯情況：

【15:51】 四太之子何猷亨亦到場。

▲ 四太之子何猷亨到場。（林宇翔攝）

【15:50】 三太陳婉珍跟女兒何超蓮拖手前來，內地男演員竇驍亦緊隨其後。何猷啟與太太齊嬌(GiGi)及兩子女何煦齡、何煦鑫亦一同到場。

▲ 何猷啟手抱兒子到場。（林宇翔攝）

【15:40】 長房女兒何超雄與親友到場。

▲ 長房何超雄到場作打點。（林宇翔攝）

【14:30】 二房藍瓊纓的長女何超瓊到喪禮到場作打點。

▲ 二房長女何超瓊到喪禮現場打點。（林宇翔攝）

▲ 家屬陸續到場。（林宇翔攝）

有關治喪委員會名單亦於昨日（7日）公布，前特首董建華擔任榮譽主任，前澳門特首何厚鏵及前特首梁振英擔任榮譽副主任，主任則包括香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應及澳門前特首崔世安。

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責任編輯：郭家穎