【酒店優惠】數碼港艾美推1,200元食宿套票 情侶慶祝套票可免費升級客房送主題布置
休閒 17:50 2020/07/08
現時不少酒店推出staycation優惠，其中位於港島南區城市綠洲的數碼港艾美酒店，現正推出4款優惠食宿套票，包括二人房或家庭房住宿一晚，連在Prompt Bistro享用早餐或晚餐等，售價1200至1300港元。
是次酒店推出食宿優惠套票適合家庭和情侶等不同人士入住，同度愉快時光。
悠閒小出走住宿套票：適合周末本地遊人士
- 入住智能客房一晚
- 旅客可獲免費Tesla電動車接送服務（只限港島區），或在入住期間免費泊車
- 2020年6月1日至8月31日期間入住，旅客可獲贈一支Chandon聯乘艾美酒店的限量版汽泡酒和艾美招牌甜點兩件
- Prompt Bistro餐廳早餐自助餐兩位
- 200港元餐飲消費額度，可在Prompt Bistro品嚐西式晚餐、在Umami品嚐和風料理，或在南坊品嘗中式晚餐
驚喜慶祝住宿套票：適合慶祝紀念日的情侶
- 入住智能客房一晚，可免費升級至豪華海景客房，飽覽壯麗海景
- 每天可在客房或Prompt Bistro餐廳享用兩份早餐
- 慶祝主題佈置
- 客房附送慶祝蛋糕
- 迎賓汽酒一枝
- 延遲退房至下午2時
家庭探索住宿套票：適合家庭親子周末遊
- 入住智能客房一晚
- 一張加床或為小朋友而設的小帳篷和玩樂區
- 小朋友驚喜迎賓禮物
- Prompt Bistro餐廳早餐自助餐三位（兩位成人和一位12歲以下兒童）
- 免費穿梭巴士往返酒店及香港站
- 成人於Prompt Bistro餐廳用餐，孩童免費用餐
- 延遲退房至下午2時
Prompt Bistro饗遇住宿套票：適合情侶入住
- 入住智能客房一晚
- Prompt Bistro二人晚市三道菜套餐 （頭盤可選經典法式洋蔥湯／酥炸魷魚配青檸蛋黃醬／是日精選頭盤，主菜可選香煎海鱸魚配法式長邊豆及甜椒汁／香煎羊架配黑椒汁、薯蓉及炒蔬菜／海鮮意粉（青口、魚及蝦配龍蝦海鮮汁），甜品可選朱古力心太軟配紅桑子雪葩／燉啤梨配檸檬馬鞭草雪葩）
- 預訂期從即日起到2020年8月31日為止，逢星期日至四適用
查詢／預訂：2980 7801，reservations.lmc@lemeridien.com
記者：陸明敏