【酒店優惠】數碼港艾美推1,200元食宿套票　情侶慶祝套票可免費升級客房送主題布置

▲ 數碼港艾美酒店推出食宿套票優惠，適合情侶和家庭入住。（相片：數碼港艾美酒店）

現時不少酒店推出staycation優惠，其中位於港島南區城市綠洲的數碼港艾美酒店，現正推出4款優惠食宿套票，包括二人房或家庭房住宿一晚，連在Prompt Bistro享用早餐或晚餐等，售價1200至1300港元。

是次酒店推出食宿優惠套票適合家庭和情侶等不同人士入住，同度愉快時光。

悠閒小出走住宿套票：適合周末本地遊人士

入住智能客房一晚

旅客可獲免費Tesla電動車接送服務（只限港島區），或在入住期間免費泊車

2020年6月1日至8月31日期間入住，旅客可獲贈一支Chandon聯乘艾美酒店的限量版汽泡酒和艾美招牌甜點兩件

Prompt Bistro餐廳早餐自助餐兩位

200港元餐飲消費額度，可在Prompt Bistro品嚐西式晚餐、在Umami品嚐和風料理，或在南坊品嘗中式晚餐

▲ 智能海景客房。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 酒店泳池。（相片：數碼港艾美酒店）

驚喜慶祝住宿套票：適合慶祝紀念日的情侶

入住智能客房一晚，可免費升級至豪華海景客房，飽覽壯麗海景

每天可在客房或Prompt Bistro餐廳享用兩份早餐

慶祝主題佈置

客房附送慶祝蛋糕

迎賓汽酒一枝

延遲退房至下午2時

▲ 驚喜慶祝住宿套票可免費升級至豪華海景客房。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 驚喜慶祝住宿套票有免費佈置。（相片：數碼港艾美酒店）

家庭探索住宿套票：適合家庭親子周末遊

入住智能客房一晚

一張加床或為小朋友而設的小帳篷和玩樂區

小朋友驚喜迎賓禮物

Prompt Bistro餐廳早餐自助餐三位（兩位成人和一位12歲以下兒童）

免費穿梭巴士往返酒店及香港站

成人於Prompt Bistro餐廳用餐，孩童免費用餐

延遲退房至下午2時

▲ 家庭探索住宿套票。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 家庭探索住宿套票。（相片：數碼港艾美酒店）

Prompt Bistro饗遇住宿套票：適合情侶入住

入住智能客房一晚

Prompt Bistro二人晚市三道菜套餐 （頭盤可選經典法式洋蔥湯／酥炸魷魚配青檸蛋黃醬／是日精選頭盤，主菜可選香煎海鱸魚配法式長邊豆及甜椒汁／香煎羊架配黑椒汁、薯蓉及炒蔬菜／海鮮意粉（青口、魚及蝦配龍蝦海鮮汁），甜品可選朱古力心太軟配紅桑子雪葩／燉啤梨配檸檬馬鞭草雪葩）

預訂期從即日起到2020年8月31日為止，逢星期日至四適用

▲ Prompt Bistro饗遇住宿套票可品嚐美味西餐。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 酥炸魷魚配青檸蛋黃醬。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 經典法式洋蔥湯。（相片：數碼港艾美酒店）

▲ 朱古力心太軟配紅桑子雪葩。（相片：數碼港艾美酒店）

數碼港艾美酒店

查詢／預訂：2980 7801，reservations.lmc@lemeridien.com

記者：陸明敏