【新冠肺炎】新增19宗本地及5宗輸入確診個案　涉港泰護老中心及茶餐廳群組

▲ 本港新增24宗確診個案，其中19宗是本地感染。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增的個案中涉及多個群組，包括一家三口染疫，第1304宗個案是一名41歲女人，其58歲丈夫及14歲兒子昨日確診，其丈夫及兒子都曾進食坪石邨彬記茶餐廳的食物，至於佐敦新發茶餐廳涉及至少2宗個案，全部是退休或現職的士司機。行蹤及詳情即看：https://bit.ly/3ed1NMa

另外新增本地個案中，其中4宗是新增的不明源頭個案，包括第1313宗的42歲女人，她住在荃灣灣景花園，在7月6日出現喉嚨痛徵狀。1外第1319宗31歲男人居於禮頓山1，在7月3日出現發燒、咳嗽及失去味覺等。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文