涉於內地遊學團兩度非禮女同學　國際學校男生受審事主指視被告為兄長

▲ 案件今（8日）於東區裁判法院開審。（資料圖片）

就讀國際學校的18歲男生，於2018年參與內地遊學團期間，涉在酒店房間內兩度非禮當時15歲女同學，被控2項猥褻侵犯罪。被告早前否認控罪，案件今（8日）於東區裁判法院開審。女事主X作供稱，案發時兩人在酒店房間內聽音樂，她當時身穿睡衣側臥在床，被告突然從後擁抱及摸她的臀部，X感到不知所措。X供稱一直信任被告、視被告為兄長。

被告為18歲男生，案發時17歲，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年1月31日及2月2日在内地一間酒店的房間內非禮女事主X。

根據控辯雙方承認事實，被告於案發時就讀一所國際學校，他與事主X為同學，兩人參加了學校舉辦的內地遊學團，日期為2018年1月30日至2月4日，當時兩人住在案發酒店內兩間相鄰的房間。

女事主X今出庭作供稱指，案發時15歲，自2013年認識被告，兩人為朋友關係。X指於2018年兩人參加了學校舉辦的內地遊學團，X於1月31日的日間活動完結後，老師帶一眾學生返回酒店。X指前往酒店健身房後返回房間，被告及被告的室友於稍後時間到她的房間內聽音樂，及後被告室友先行離開。

X續供稱，她當時躺在雙人床上，被告亦躺在她的床上，兩人之間維持一定距離。X指當時轉身側臥，沒有面向被告，被告突然靠近及從後擁抱她，又用手摸她的臀部，她當時感到不知所措，沒有作出任何動作或說話，其後被告離開，她看見被告下身有反應。

X指當時感到十分驚訝，她指兩人不是情侶關係，而她視被告為好朋友及視作兄長。X指當時身穿睡衣及長褲，而被告亦身穿上衣及短褲。聆訊今午續。

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記者：王仁昌