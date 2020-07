【陳奕迅演唱會】Eason網上慈善騷現假門票　主辦單位呼籲歌迷別受騙

▲ 陳奕迅將舉行網上慈善音樂會,並免費播出。(大會提供)

陳奕迅將於7月11日舉行由「演制抗疫基金」衍生的首個大型活動「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會,為演唱會業界籌款,並作網上免費播出,不過,近日卻有不法之徒出賣假門票。

主辦單位「香港現場演出及制作行業協會」今日出聲明,如下:

近日有不法份子僞造『Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 網上慈善音樂會』的假門票在網上發售,現『香港現場演出及製作行業協會』在此提醒大家:今次Eason的網上慈善音樂會將不設任何門票發售及不會安排觀眾入場觀看演出,大家千萬不要從任何途徑購買是次音樂會門票以免受騙,協會亦保留法律權利追究一切僞造和售賣是次網上慈善音樂會門票的違法行為。

▲ 近日有陳奕迅假演唱會門票出售。(取自facebook)

協會舉辦是次慈善音樂會,預計為近百名業界人士帶來工作機會,於7月11日早上6時及黃昏5時兩段時間進行,早上演出約半小時、傍晚約1小時,屆時在網上免費直播,至於演出場地,大會則保密不公開。