【新冠肺炎】慈雲山港泰護老中心群組再增8人確診　涉4院友及4職員

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本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，當中包括8宗慈雲山港泰護老中心群組，涉及3男5女，年齡介乎48歲至79歲。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，4名院友，分別是第1302宗一名79歲男士，他是可以離開院舍；第1307宗一名67歲女士；第1316宗一名79歲男士，以及第1323宗一名70歲男士。

另外，亦有4名職員亦「中招」，包括第1310宗一名53歲女士、第1311宗一名48歲女士，二人沒有病徵；第1312宗一名55歲女士，昨日開始喉嚨痛，以及第1321宗一名57歲女士，她於7月6日晚上開始感不適。由於安老院舍有不少的密切接觸者，其餘人士已獲安排到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔離。

張竹君指出，港泰護老中心有6名員工居於萬年戲院大廈，亦有2名員工居於高美樓；亦有2名住在高美樓的人士於慈雲山毓華護老院工作，當局已於其護老院派發檢疫樽予相關人士作檢測。她稱，兩間護老院的員工不會「兩邊走」，負責人不同，當局已安排一同居住的員工到檢疫中心作隔離。

另外，衞生署早前為院舍提供樣本瓶，張竹君表示，院舍監測計劃當時只做一次，1000多間院舍，當中包括3000名職員參加，所有結果呈陰性。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩