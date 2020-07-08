【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫　新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

▲ 再有新發茶餐廳食客染疫。

本港新冠肺炎疫情反彈，今日新增宗本地感染個案，坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」日前相繼有一名男師傅及廚師先後確診，昨日再增兩名食客及一名食客家屬受感染，同時亦蔓延至佐敦新發茶餐廳有一名侍應確診。今日群組新增5人感染，累計至今群組已至少有10宗相關感染個案。

第1304宗確診的41歲女子，屬日前確診第1291宗患者的太太，及第1295宗確診患者的母親，於鰂魚涌華蘭中心百佳壽司工作，未曾到過彬記粥麵，於7月4日出現咳嗽症狀，相信屬家居傳播。另外第1322宗確診71歲男患者7月3日出現發燒，現留醫聯合醫院，之前亦曾到訪彬記粥麵。

至於新發茶餐廳新增3宗確診個案，包括兩名的士司機食客。昨日初步確診的61歲男的士司機今日亦確診(第1301宗)，7月3日曾到新發茶餐廳，翌日出現不適，今日確診。第1317宗確診的60歲女子潛伏期內亦曾訪新發茶餐廳，同樣於7月4日不適，今日確診。

第1324宗確診59歲男的士司機，曾擔任的士司機，同樣於7月3日到新發茶餐廳，7月7日出現咳嗽，現於瑪嘉烈醫院留醫。另有一名55歲男的士司機早於7月2日出現咳嗽症狀，現時留醫深切治療部，未知曾否到訪新發茶餐廳或彬記粥麵。



▲ 坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」先後有多名員工及食客確診。（經濟日報資料圖片）

昨日確診第1291宗58歲男子為的士司機，發病後曾到彬記粥麵美食進食，亦曾將食物外帶予其14歲兒子，其子7月4日出現發燒症狀，同於昨日確診，為第1295宗確診個案，屬中華基督教會扶輪中學學生。另亦有一名28歲男子(第1297宗)兩度到彬記粥麵美食午餐，一直未有病徵，昨日確診。

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坪石邨彬記粥麵群組亦蔓延至佐敦新發茶餐廳，第1291宗男患者早前先後接載其68歲男友人，到文英街新發茶餐廳工作，屬新發茶餐廳侍應及收銀，男友人日前亦感不適，同於昨日確診。

連同新增感染個案，是次坪石邨彬記粥麵及新發茶餐廳群組已錄得10宗相關感染個案。

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記者：陳正怡