【育兒心得】家長管教子女感到壓力大　社工建議調節對孩子的期望

▲ 本港有調查指，逾七成家長因孩子的情緒和學習感到壓力。（圖片︰i-stock）

香港生活步伐急速，家庭教育學院於2019年的調查發現，逾七成家長因孩子的情緒和學習感到壓力。究竟壓力是好是壞，家長應如何面對壓力呢？

壓力好比一個天秤，一邊是「要求」，另一邊是「應付能力」，「要求」有來自外在環境，例如學校經常要求親子合作做專題研習；也有來自內在，例如家長對自己表現的要求。當人面對內在或外在要求時，「應付能力」不足，天秤就會傾斜，產生壓力的感覺。

減少壓力對身心的不良影響

壓力並不是完全壞的東西，試想想若工作上沒有死線限期，我們的工作表現會變成怎樣？「適量的壓力」有助我們集中精神，在最佳狀態下應付困難，但「過大的壓力」會影響我們的身體和精神健康，所以家長要學會如何面對壓力，減少壓力對身心的不良影響。

家長應如何面對管教壓力？運用剛才提及的天秤概念，家長可提升自己的「應付能力」，從而避免天秤過份傾斜。家長可參與學校或家庭中心舉辦的小組和講座，學習管教孩子和親子溝通的技巧，從中亦可認識到志同道合的家長，互相分享育兒心得和經驗，有助提升自己管教孩子的效能。家長亦可重新檢視不同責任的優先次序，按次序分配時間，較為次要的事情要學懂向別人說「不」，這樣才有時間和能力應付繁重的生活。

調節對孩子的期望

當感到有壓力的時候，家長亦需減低外在或內在的「要求」。例如調節對孩子的期望，我曾接觸一位家長，對孩子有很高的要求，必須要聽從父母的話，不能鬧情緒，結果令自己受壓於孩子的情緒問題。但當家長願意逐步改善自己的管教方法，調節自己對子女的期望，逐步接納孩子是沒辦法每時每刻聽從父母的指令，接納孩子有自己的思想和意見，亦會有發脾氣的機會，慢慢地家長看到孩子的長處，親子關係也變得更親密，壓力自然地減少了。

家長每天要處理孩子的起居飲食和功課，以及家中瑣事或公司工作，已經忙得不可開交，但記得「忙裏偷閒」是應付壓力的鑰匙，當我們察覺自己壓力愈大，就愈要給予自己休息，暫時放下工作，做一些自己喜歡的事，身體和心靈才能繼續為家庭和事業努力，明天才會更明媚和快樂。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工 曾藹玲姑娘