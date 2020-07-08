【超市大搜查】兒童過量吃高糖食物致專注力下降 30款朱古力糖分大比拼僅4款「低糖」
朱古力是小朋友愛吃的零食之一，不過家長在選購朱古力之前，宜先留意糖分含量，因兒童攝取過多糖分，有機會造成情緒躁動、專注力下降等情況。TOPick邀請香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie），拆解朱古力糖分對小朋友的影響。
根據本港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖便屬「高糖」，而每100克食物佔不超過5克糖則可稱為「低糖」。TOPick揀選了市面常見的30款朱古力，發現當中僅4款為「低糖」，5款不屬高糖或低糖，其餘21款朱古力均屬「高糖」，其中M&M'S牛奶朱古力糖分高達61.9克（每100克），另外，麥提莎、瑞士蓮、健達、瑞士三角等多個牌子的朱古力產品，糖分均逾50克（每100克）。
「低糖」朱古力列表
|朱古力（每100克）
|能量（千卡）
|脂肪（克）
|糖分（克）
|Valor-70%黑朱古力（無糖）
|481
|35.8
|0.29
|Valor-橙味朱古力
|486
|35.6
|3.7
|瑞士蓮-99%特醇可可朱古力
|590
|51
|1
|
Domori 100%可可崔尼塔利奧黑朱古力
|625.5
|53.5
|1
「非高糖」朱古力列表
|朱古力（每100克）
|能量（千卡）
|脂肪（克）
|糖分（克）
|Valor-牛奶朱古力（無添加糖）
|478
|33
|8.7
|瑞士蓮-90%特醇可可朱古力
|592
|55
|7
|瑞士蓮-85%特醇可可朱古力
|584
|46
|11
|Ghirardelli Chocolate Intense Dark 86% Cacao Midnight Reverie
|555.5
|55.5
|11.1
|Godiva Pure 85% Dark Chocolate Tablet
|553
|50.1
|11.1
「高糖」朱古力列表
|朱古力（每100克）
|能量（千卡）
|脂肪（克）
|糖分（克）
|吉百利-牛奶朱古力排裝
|238
|37.1
|46.3
|吉百利-牛奶朱古力提子果仁排裝
|514
|28.1
|54.5
|明治-麥加果仁朱古力
|611
|43.9
|43
|明治-杏仁朱古力
|568
|38.2
|40.9
|明治-至尊牛奶朱古力盒裝
|559
|34.8
|49.9
|麥提莎-脆趣排裝牛奶朱古力
|529
|28.8
|54.7
|麥提莎-牛奶朱古力盒裝
|502
|22.7
|55.3
|瑞士蓮-白朱古力
|566
|35
|55
|瑞士蓮-特醇士多啤梨朱古力
|519
|30
|48
|瑞士蓮-牛奶朱古力
|537
|31.2
|55.8
|瑞士蓮-純味朱古力
|535
|32
|50
|瑞士蓮-70%特醇可可朱古力
|566
|41
|29
|M&M’S-排裝牛奶朱古力
|534
|30.1
|57.4
|M&M’S-排裝脆脆朱古力
|532
|29.6
|55.7
|M&M’S-花生朱古力
|508
|25.9
|51.9
|M&M’S-牛奶朱古力筒
|501
|23.1
|61.9
|健達繽紛樂
|568
|37.3
|41.2
|健達牛奶朱古力
|564
|35
|53.3
|健達奇趣蛋
|547
|32
|51
|MEADOWS-牛奶朱古力
|540
|31.6
|55.4
|瑞士三角-牛奶朱古力
|527
|30.5
|56
小朋友攝取過多的糖分，有機會影響專注力和情緒，加上朱古力含有咖啡因，亦有礙發育中兒童的營養吸收和情緒發展，詳看【下一頁】。
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記者：林愛娜