【超市大搜查】兒童過量吃高糖食物致專注力下降　30款朱古力糖分大比拼僅4款「低糖」

▲ 兒童吃高糖朱古力易致專注力下降。

朱古力是小朋友愛吃的零食之一，不過家長在選購朱古力之前，宜先留意糖分含量，因兒童攝取過多糖分，有機會造成情緒躁動、專注力下降等情況。TOPick邀請香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie），拆解朱古力糖分對小朋友的影響。

根據本港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖便屬「高糖」，而每100克食物佔不超過5克糖則可稱為「低糖」。TOPick揀選了市面常見的30款朱古力，發現當中僅4款為「低糖」，5款不屬高糖或低糖，其餘21款朱古力均屬「高糖」，其中M&M'S牛奶朱古力糖分高達61.9克（每100克），另外，麥提莎、瑞士蓮、健達、瑞士三角等多個牌子的朱古力產品，糖分均逾50克（每100克）。

「低糖」朱古力列表

朱古力（每100克） 能量（千卡） 脂肪（克） 糖分（克） Valor-70%黑朱古力（無糖） 481 35.8 0.29 Valor-橙味朱古力 486 35.6 3.7 瑞士蓮-99%特醇可可朱古力 590 51 1 Domori 100%可可崔尼塔利奧黑朱古力 625.5 53.5 1

「非高糖」朱古力列表

朱古力（每100克） 能量（千卡） 脂肪（克） 糖分（克） Valor-牛奶朱古力（無添加糖） 478 33 8.7 瑞士蓮-90%特醇可可朱古力 592 55 7 瑞士蓮-85%特醇可可朱古力 584 46 11 Ghirardelli Chocolate Intense Dark 86% Cacao Midnight Reverie 555.5 55.5 11.1 Godiva Pure 85% Dark Chocolate Tablet 553 50.1 11.1

「高糖」朱古力列表

朱古力（每100克） 能量（千卡） 脂肪（克） 糖分（克） 吉百利-牛奶朱古力排裝 238 37.1 46.3 吉百利-牛奶朱古力提子果仁排裝 514 28.1 54.5 明治-麥加果仁朱古力 611 43.9 43 明治-杏仁朱古力 568 38.2 40.9 明治-至尊牛奶朱古力盒裝 559 34.8 49.9 麥提莎-脆趣排裝牛奶朱古力 529 28.8 54.7 麥提莎-牛奶朱古力盒裝 502 22.7 55.3 瑞士蓮-白朱古力 566 35 55 瑞士蓮-特醇士多啤梨朱古力 519 30 48 瑞士蓮-牛奶朱古力 537 31.2 55.8 瑞士蓮-純味朱古力 535 32 50 瑞士蓮-70%特醇可可朱古力 566 41 29 M&M’S-排裝牛奶朱古力 534 30.1 57.4 M&M’S-排裝脆脆朱古力 532 29.6 55.7 M&M’S-花生朱古力 508 25.9 51.9 M&M’S-牛奶朱古力筒 501 23.1 61.9 健達繽紛樂 568 37.3 41.2 健達牛奶朱古力 564 35 53.3 健達奇趣蛋 547 32 51 MEADOWS-牛奶朱古力 540 31.6 55.4 瑞士三角-牛奶朱古力 527 30.5 56

小朋友攝取過多的糖分，有機會影響專注力和情緒，加上朱古力含有咖啡因，亦有礙發育中兒童的營養吸收和情緒發展，詳看【下一頁】。

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記者：林愛娜