【超市大搜查】高糖朱古力影響兒童專注力　營養師：可可含咖啡因易致亢奮暴躁

▲ 朱古力除了糖分影響兒童專注力，咖啡因亦對孩子有不良影響。（iStock圖片）

市面出售的朱古力琳瑯滿目，家長在選購前宜先留意糖分含量。TOPick揀選了市面常見的30款朱古力，發現當中僅4款為「低糖」，而有21款朱古力則屬「高糖」。

世界衞生組織建議，以每日需攝取2000千卡的成年人為例，每日應攝取不多於約50克糖（約10粒方糖）。而本港食安中心指引，3至10歲小朋友每日最多攝取30克「游離糖」，11歲或以上則每日50克為上限，所謂「游離糖」是包括在食品中添加的糖及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖。

高糖影響專注力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）指出，小朋友攝取過多的糖分，除了蛀牙，還會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒，亦會較容易感到疲倦。同時會影響小朋友食正餐的胃口，影響其他營養的吸收。

朱古力有分黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力等，Annie表示，很多人誤以為可可純度愈高的朱古力，相對牛奶朱古力或白朱古力較健康，其實不然。

因為黑朱古力的可可含量高，可可脂含量亦因而上升，而且為了中和苦澀味，有些產品可能會多加糖，其實也不健康。

留意朱古力咖啡因成分

Annie又提醒，除了注意糖分，進食朱古力亦要注意咖啡因，因咖啡因是天然存在於可可豆中。而根據食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每天不應攝取多於400毫克咖啡因。美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。

咖啡因刺激中樞神經系統，有提神作用，但會令孩子亢奮，如果吃太多朱古力，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。

此外，咖啡因亦會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收，例如維他命B群、鈣質、鐵質和鎂等；而且對咖啡因敏感的小朋友，有機會肚瀉，因此建議家長，盡量不要讓小朋友多吃朱古力，可以改選其他較健康的零食。

朱古力糖分比併列表，詳看【下一頁】。

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記者：林愛娜