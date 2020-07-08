羅致光：爭取下個財政年度盡快將兩元乘車優惠擴至60歲長者　料2025至26年經常開支達70億元

▲ （經濟日報資料圖片）

政府在今年1月公布將長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（兩元乘車優惠計劃）的合資格年齡，由現行65歲下調至60歲。多名立法會議員今日（8日）關注計劃的實施日期，勞福局局長羅致光回應質詢時表示，顧問公司已完成公眾諮詢，正整理最終報告，當局爭取在下個財政年度盡快實施。

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羅致光表示，由於本港人口老化，政府預計2025年合資格長者人數將上升至超過175萬人，而在2019-20年度政府因計劃而使用的車船費開支約13億元，料到2025-26年經常開支將增至約30億元，若計劃年齡降至60歲，料2025年的合資格人數額外增加約62萬人，估計2025-26年經常開支達70億元。

他稱，隨合資格人士增加，公帑開支因而增加，政府必須認真考慮防止濫用的有效措施，又指在2018年全港有360萬張流通的長者八達通，但當年只有127萬名65歲或以上長者，如政府未能有效防止兩元乘車優惠被濫用，將嚴重浪費公帑。

他又稱，政府亦正在研究將紅色小巴等交通工具納入計劃，但若在制訂如何加入更多類型的交通工具前，就將計劃年齡資格下調，將會令未納入計劃的交通工具流失大量乘客，令業界面對經濟困難。

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責任編輯：徐紹軒





