【新冠肺炎】本地再出現至少5宗源頭不明個案　患者住址涉荃灣灣景花園及禮頓山

▲ 本地再出現至少5宗源頭不明個案

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

第1305宗個案為64歲男士，沒有接觸高危因素，居住於坪石邨玉石樓，於收集樣本瓶時發現個案。

第1306宗個案為92歲男士，無業，沒有接觸高危因素，居住於慈正邨正月樓，沒有到確診個案的所在地，但住址亦接近確診個案。

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第1313宗為42歲女士，無業，住荃灣灣景花園，7月6號起不適，沒有明顯高危因素，與潛伏期內常以車接送子女到運動場，日常亦多出外。

▲ 第1313宗確診者為42歲女士居住於荃灣灣景花園。（資料圖片）

第1314宗個案為69歲女士，為家庭主婦，居住於行旺角海韻閣，沒有明顯感染源頭，7月6日起感不適，後到浸會門診，發現為初步陽性個案後送院，平日多在家中或有時外出食飯。

第1319宗個案為31歲男士，住禮頓山，於皇后大道東工作，公司有2位同事，2位同事均被列為緊密接觸者。7月3日為個案最後上班日，他同日起腹瀉，7月4日發燒及失去味覺，後於7月4日及7日到灣仔門診求醫，7月7日確診。潛伏期時曾到港島區的餐廳。

▲ 第1319宗確診個案為31歲男士，居住於銅鑼灣禮頓山。（資料圖片）

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記者：郭家穎