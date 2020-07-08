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【新冠肺炎】衞生防護中心發現本地患者病毒量較以往高　張竹君：擔心病毒傳染性高

社會 17:15 2020/07/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

張竹君表示，近日確診的人士的病徵與以往沒什麼特別，均是無味覺，傷風、咳等，惟發現他們的病毒量較高，以往的病人病毒量的數值（Ct value）為20多至30多，而近日普遍患者的病毒量數值為10至20多，有關數值愈低顯示病毒量愈高，擔心現時的新冠病毒傳染性很高。

不清楚是因為被檢測的時候剛好發現他們發病，還是很多病毒量很高，擔心其傳染性很高。

至於有專家分析指本港或出現G614基因變異病毒，張竹君稱需由病毒專家再就基因分析及其特徵再研究。

【新冠肺炎】本港疫症反彈爆第三波　何栢良分析本港或出現G614基因變異病毒

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【新冠肺炎】何栢良批評3.2萬人獲豁免毋需進行檢測 　坪石邨「彬記粥麵」群組或出現第四代傳播

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記者：郭詩詩

衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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