【新冠肺炎】衞生防護中心發現本地患者病毒量較以往高　張竹君：擔心病毒傳染性高

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

張竹君表示，近日確診的人士的病徵與以往沒什麼特別，均是無味覺，傷風、咳等，惟發現他們的病毒量較高，以往的病人病毒量的數值（Ct value）為20多至30多，而近日普遍患者的病毒量數值為10至20多，有關數值愈低顯示病毒量愈高，擔心現時的新冠病毒傳染性很高。

不清楚是因為被檢測的時候剛好發現他們發病，還是很多病毒量很高，擔心其傳染性很高。

至於有專家分析指本港或出現G614基因變異病毒，張竹君稱需由病毒專家再就基因分析及其特徵再研究。

【新冠肺炎】本港疫症反彈爆第三波 何栢良分析本港或出現G614基因變異病毒

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

【新冠肺炎】何栢良批評3.2萬人獲豁免毋需進行檢測 坪石邨「彬記粥麵」群組或出現第四代傳播

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩