拆解開放式廚房常見誤解 明火煮食一樣得

上車盤空間有限，為盡用每一吋空間，不少設計師均向廚房「開刀」，將「梗廚」（亦稱圍封式廚房）改建成開放式廚房，增加空間感。然而，在改建的同時，不少人卻忽略開放式廚房的安全及家居清潔問題，更分分鐘誤墮法網。馬上為你拆解有關開放式廚房三大常見迷思。

迷思1 – 改建開放式廚房轉用電磁爐便不用入則申請？

有人誤以為轉用無火煮食便可自行改建開放式廚房，但其實有關「梗廚」的改建，因涉及改動單位間隔牆，所以與樓宇整體安全息息相關。事實上，不論使用明火或無火煮食，只要將「梗廚」改裝，便必須徵詢認可（已向屋宇署註冊）建築師、測量師或工程師意見，加裝如煙霧感應器及消防花灑頭等合乎改建規例的消防設備，以及查閱大廈公契（Deed of Mutual Covenant），並根據諮詢意見進行所需批核。假若「偷雞」進行違法改裝，一旦發生火警，未必能夠獲得家居保險及樓宇保險（俗稱火險）賠償，建議各位準備裝修的業主謹記小心規劃，不要輕易將「梗廚」改裝成開放式廚房。

▲ 開放式廚房可增加空間感，然而，不少人誤以為改裝後不可使用明火煮食。

迷思2 – 開放式廚房不可用明火煮食？會不會造成全屋油煙？

承上段所提及，只要合乎條例的開放式廚房均可採用明火煮食。現時，不少新落成的樓盤內的開放式廚房均安裝明火煮食爐，住客無須因空間所限而犧牲對煮食的要求和習慣。然而，有人或繼而擔心改建開放式廚房後使用明火煮食會導致油煙四散，或會令牆身沾上油漬。其實，無論使用電磁爐還是明火煮食，同樣會產生油煙。要減少油煙的關鍵在於一部抽力強勁的抽油煙機！

▲ 市面上不少抽油煙機吸力強勁之餘，亦有延遲關機功能及靜音設計，適合開放式廚房使用。

建議煮食後，繼續開啟抽油煙機3至5分鐘，或選用帶有延遲關機功能的抽油煙機，便可以徹底清除油煙，令室內換氣狀況更理想。此外，如改裝開放式廚房，除了考慮抽油煙機的抽風力度，其運作時所產生的噪音均為選購時不可忽視的地方，否則有機會影響家人在客廳的活動。

迷思3 – 電磁爐定必較明火安全方便？

不少人覺得電磁爐較安全，可避免小朋友燒傷。然而，其實使用電磁爐煮食後同樣會有餘熱，小朋友看不到有火誤以為安全便可能直接觸碰爐面，有機會造成燙傷。相反煤氣煮食爐看得見明火，可教育小朋友避免觸碰以免發生危險。且現時不少明火煮食爐均配備時間掣及乾燒自動熄火等功能，安全可靠。

此外，使用電磁爐具甚多鍋具限制，例如中式圓底鑊便無法使用，且火力操控難以掌握，經常出現離鑊熄爐或炒菜變成烚菜的問題。而明火煮食則沒有鍋具物料的限制，無論是日常便於清洗的易潔鑊、快速傳熱的鑄鐵鍋、傳統中式的砂煲瓦煲等均可輕鬆使用，更可自行無段調校火力，讓一家之煮不論煎炒煮炸皆可盡情發揮，炮製鑊氣十足的多元化美食。



▲ 明火煮食可以配合不同物料的鍋具煮出多元化的菜式。

各位電磁爐用家們如欲重拾明火煮食的滋味，便不可錯過煤氣公司的「電轉氣」激筍優惠，購買全線煤氣煮食爐均可享6折優惠，兼額外工程費半價。優惠期至2020年12月31日，謹記把握換爐時機，享受明火煮食的樂趣。

查詢：2232 1000 / www.towngasappliance.com

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