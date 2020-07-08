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【新冠肺炎】黃大仙聖母書院學生初步確診　張竹君建議學校停學14日

社會 17:26 2020/07/08

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張竹君（左）建議黃大仙聖母書院，停學14日。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫　新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

張竹君指今日（8日）新增的19宗本地感染個案中，第1315宗確診個案是一名55歲男人，據了解是一名的士司機，未知其感染源頭，而其妻子及12歲女兒為初步確診個案。張竹君指相信患者確診機會大，當局建議其女兒所讀的聖母書院應停學14日。

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記者：郭家穎

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