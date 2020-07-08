【新冠肺炎】新增本地感染個案擴散至港九新界　家居感染患者在百佳壽司工作　

▲ 今日公布的本地感染個案中，已出現第三代傳播。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫 新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

其中公布的個案中，已屬第三代傳播，包括第1304宗確診的41歲女子，屬日前曾在坪石「彬記粥麵美食」進食58歲男人的太太，及第1295宗吃了「彬記粥麵美食」外賣14歲男生的母親。41歲患者在鰂魚涌華蘭中心百佳壽司工作，未曾到過彬記粥麵，於7月4日出現咳嗽症狀，相信屬家居傳播。

【新冠肺炎】慈雲山港泰護老中心群組再增8人確診 涉4院友及4職員

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文



