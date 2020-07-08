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【新冠肺炎】本地感染擴散至港島區　41歲女患者於太古城超市壽司攤檔工作　

社會 17:26 2020/07/08

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

41歲女患者於太古城的超市壽司攤檔工作。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫　新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

其中公布的個案中，已屬第三代傳播，包括第1304宗確診的41歲女子，其丈夫為日前曾在坪石「彬記粥麵美食」進食58歲男人，她同時是第1295宗吃了「彬記粥麵美食」外賣14歲男生的母親。41歲患者在鰂魚涌華蘭中心Food Le Parc工作，在其中的壽司攤檔工作，未曾到過彬記粥麵，於7月4日出現咳嗽症狀，相信屬家居傳播。

【新冠肺炎】慈雲山港泰護老中心群組再增8人確診　涉4院友及4職員

東區區議員趙家賢在facebook引述太古地產公共事務部回覆表示，太古城中心辦事處接獲位於華蘭中心的租戶Food Le Parc通知，於昨日（7日）得悉一名於櫃位工作的人員確診感染新冠肺炎，確認該確診患者最後上班日期為7月6日。根據租戶的指引，所有於店內員工均需佩戴口罩，而該確診患者亦有於工作期間佩戴口罩。店內其他員工現正接受14天隔離。

該租戶已關閉店舖進行全面消毒，並計劃於周六（11日）重開。店內所有未預先包裝的新鮮食品已即時棄置。

超市即日起停業3日，周六（11日）重開，店內售賣海鮮的水槽已經清空。（林宇翔攝）

而Food Le Parc超市亦發出臨時暫停營業通知，稱於昨日獲悉一名壽司櫃位員工初步確診感染初步確診，並於今天證實確診，她於昨日沒有上班，現於醫院接受治療。本店於7月7日晚關店後已徹底清潔和消毒。

超市指，昨晚關店後已徹底清潔和消毒，並由即日起，暫停營業3天，進一步全面特別清潔及消毒，包括額外聘用清潔承辦商，以清潔劑徹底清洗空調及通風系統，店內所有未預先包裝的新鮮食品已即時棄掉，並於周六（11日）恢復營業，而所有原有的員工將根據政府指引在家隔離14天。

超市內的凍肉櫃已經清空。（林宇翔攝）

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記者：鄧凱文、徐紹軒
 

鰂魚涌 華蘭中心 肺炎 發燒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 咳嗽

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