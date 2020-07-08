【功課壓力】雙職父母身心俱疲教孩子做功課壓力爆煲　家事調解員4招拆解家庭炸彈

▲ 很多在職家長放工回家再面對孩子的功課，感到巨大壓力。（i-stock圖片）

受新冠肺炎疫情影響停課數月，一家大小「困獸鬥」引發不少家庭糾紛；復課後孩子又要追回學習進度，令家長和孩子壓力沉重。家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅女士近日負責「恒生—家福青少年調解計劃」，接獲了不少家長求助，為家庭拆彈。梁女士以下分享了其中一個個案，並提供解決方法︰

一位爸爸向我們分享，他兩位子女就讀幼稚園。在疫情爆發前，兩位小朋友因有正常的學校生活，均能自發地完成功課。可是，受疫情影響，學校未能於本學年內復課，也打亂了子女的生活規律。因為他和太太均為雙職父母，一方面要面對多變的工作壓力，另一方面要充當「老師」，每晚下班回家後在身心俱疲的狀態下仍要教導子女、陪同子女做功課，倍感勞累。

爸爸有時回家後，因看到子女滿地亂放的玩具及尚未完成的功課，控制不住情緒便衝口而出，責罵他們，導致小朋友近來經常稱呼他為「恐龍爸爸」。這引致他開始反省自己和子女的衝突處理方法。他經反省後，買了兩支筆給子女，指出是一支能夠令人變成綿羊的魔法棒，並約定以後爸爸生氣，他們可取出這支魔法筆將他變回綿羊，以作提醒自己之用。

▲ 家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅提供了4個調解方法。（受訪者提供相片）

調解方法建議︰

個案中的爸爸因子女稱他為「恐龍爸爸」而意識到自己被壓力影響了情緒，幸好最終以創意的方法修補關係。如家長遇上類似狀況，亦可運用了一些調解概念與技巧︰

1. 「先處理心情，後處理事情」：

在上述的情況下，爸爸及子女的情緒均需處理。建議家長多覺察自己的憤怒狀態，並於憤怒升級前及時紓緩情緒，照顧好自己感受再處理子女的狀況。

2. 了解需要/期望︰

平衡雙方的需要是解決衝突的關鍵。個案中爸爸期望子女能夠自行收拾玩具及完成功課，以減輕爸爸的壓力，而子女亦期望爸爸以溫和的方式表達。

3. 建議家長可多用積極聆聽技巧︰

用「頭、心、腳®」了解子女的感受及需要。「頭」是指「聆聽當事人發生了甚麼事」；「心」是指「聆聽當事人的感受」；「腳」是指「聆聽當事人的期望及需要」。

如上述個案，停課多時，子女在家的心情如何？感到沉悶？無聊？他們的需要又如何？希望有有趣、好玩的事情可做？這些傾談可加深家長對子女的了解，亦讓子女感受到父母樂意與他們溝通。就小朋友為爸爸改花名，也可運用「頭、心、腳®」的框架了解子女的需要：

因為爸爸責罵你們，你們覺得害怕，希望爸爸可以溫柔一點？

爸爸也可以此框架跟子女分享：

因為爸爸忙了一整天回家見你們把玩具亂放及未完成功課，我覺得很失望及期望子女尊重或我期望你們懂得自律，自己能夠收技拾玩完的玩具、做妥當天的功課。」

表達「頭、心、腳®」縱然未必能改變對方，但子女及爸爸能夠藉此表達自己感受，促進彼此的了解、關懷與信任。

4. 共同協商︰

能夠共同協商的重點在於父母可跟子女一起向著大家共同期望的目標協商。例如大家都認同需要收拾玩具，或認同完成功課的重要。如未能找到共同點，父母便需要再次聆聽子女的心情及需要。

在協商做功課的安排時，父母、子女可以先分別表達擔憂、困難後，一同就「完成功課」為共同目標，就實行時間、方法、或目標互相提供可行、甚至有創意的解決方法，然後就大家同意的方法達成共識，寫下並貼於家中當眼處作互相提醒。

親子衝突的解決方法其實可以千變萬化，如家長能夠準確掌握自己及子女的期望與需要，處理時定必能得心應手。

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