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【公務員宣誓】泛民批箝制言論自由     建制促政府定明違反誓言罰則

政治 17:44 2020/07/08

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蔣麗芸（左）認為政府做法恰當，但希望能更清晰定明罰則。（李淇攝）

港區國安法實施約一周後，公務員事務局提出，公務員要宣誓效忠的新要求。民建聯對政府有關措施表示歡迎。民主派就形容做法是製造「白色恐怖」。

民建聯立法會議員蔣麗芸表示，公務員守則內亦有類似說明，政府做法恰當，但希望能更清晰定明罰則，包括若違反誓言會如何處理，以及宣誓的範圍，會否包括政府資助的公營機構等。

胡志偉擔心，公務員失去表達意見的自由。（李淇攝）

民主黨主席、立法會議員胡志偉就稱，公務員現行守則已清楚訂明，公僕需要效忠特首、特區政府，以及基本法。現時要加上宣誓安排，反映政府對公務員不信任，相信此方式，是方便政府容易追究公務員的言行，形容是明顯的「白色恐怖」。

胡志偉擔心，政府有關做法，將公務員規範擴大至不單止日常工作，甚至其言論，會令公務員失去表達意見的自由，批評是港區國安法之下，一種箝制自由的手段。

公民黨譚文豪形容，有關新安排，反映「一國一制」已來臨，公務員過去的政治中立已蕩然無存。他擔心，公務員未來是否需向中聯辦，甚至中央作出匯報，否則是違反宣誓。

當局今日向立法會提交的建議，包括今年7月1日起新入職的所有公務員，以及升職的原有公務員、首長級、紀律部隊及政務主任（AO）等，均要宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》以及效忠香港特區。

記者：李淇

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