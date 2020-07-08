運動及康樂管理課程裝備專業知識 撐竿跳港隊代表盼跳入奧運

▲ 運動及康樂管理學士課程2016年畢業生張培賢 (Ivan)，是香港男子撐竿跳紀錄保持者，亦是撐竿跳香港代表。

奧運項目五花八門，其實奧運有一個鮮有被人提及的田徑項目──撐竿跳。香港高等教育科技學院（THEi）「運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士」課程（下稱課程）的2016年畢業生張培賢（Ivan），便是透過課程學會如何制定目標，一步步向參加奧運的夢想邁進。

自小熱愛運動的Ivan，中學時期曾熱衷於田徑及三項鐵人，直到2008年開始接觸撐竿跳，很快便被當中的挑戰性所吸引。那時的他，找到了願意花盡力氣去全情投入的運動項目，選擇成為撐竿跳運動員。

克服畏高創出香港紀錄

撐竿跳高是一項技術複雜的田徑運動項目，參加撐竿跳比賽的運動員，需要持竿助跑，繼而用竿撐起自己的身體，當中包含起跳、倒立伸展、引體轉身、推竿等動作，跳過所設定的高度，最後跳得最高的運動員便勝出。

不過，原來Ivan天生是個畏高的小子。但運動員的精神就是要克服困難，愈具挑戰性，便愈努力克服，「對我來說挑戰性很大，最初練習時比較害怕，但透過訓練慢慢突破了自己，跳得多，安全感也大了，相對便不再那麼害怕。」這一跳，便是12年。

▲ Ivan憑運動員精神克服了畏高的恐懼。

作為撐竿跳香港代表的Ivan，在追逐撐竿跳奧運夢期間，選擇了THEi 運動及康樂管理學士課程，進一步紮根運動教練的基礎知識。課程的專修範疇內容各有特色，Ivan分享，「想學到較深入的知識，必須選一個範疇去專注。」

致力裝備教練專業知識

課程分為3大專修範疇，包括運動教練、運動治療及康樂管理，學員可根據未來事業發展方向，選擇專注於某個範疇，努力裝備專業知識和實戰經驗，向目標衝刺，而Ivan則選擇了運動教練作為專業，了解如何制定訓練計劃及評估訓練績效，為今日的成為全職運動員打好基礎。

運動教練專業致力培育未來運動教練人才，藉由運動科學提升運動表現，包括學習運動表現測量與分析、運動生物力學、運動心理學、力量及體能訓練等。在課程修讀的單元中，Ivan從「個人運動訓練」和「隊際運動訓練」中學到如何協助訂立適合運動員的訓練方案，「運動員不是單一接收指令，課程訓練和提高了我的批判性思考能力，更懂得與教練協調去設定適合自己的訓練方案，提升運動表現，讓訓練進展更順利。」

另外，運動治療範疇專門培育能預防及處理運動創傷之運動治療師，此專修亦已通過英國運動治療師學會（The Society of Sports Therapists）的專業認證；而康樂管理範疇則是主要培育專業康樂與運動管理人才，專修內容涵蓋運動媒體、傳播與公共關係、策略管理、會所營運及管理以及行銷管理等。

▲ 現時Ivan更懂得與教練協調，去設定適合自己的訓練方案。

以短程小目標實現理想

現時Ivan撐竿跳的香港紀錄是4米45，但他仍要努力將紀錄推至5米8的標準，才可獲代表香港出戰奧運的資格。在這1米多的距離，Ivan應用了課程中制定訓練和提升運動表現的基礎理論去設定目標，提高成功的可能性，以達到更好的成績。

「要達到參加下屆奧運的大目標，當中必須劃分小目標，才能容易評估自己的表現，更清晰問題所在從而作出改善，一步一步再達到大目標，這個概念對想達到

目標的人都很重要。」Ivan說。

原本畏高的Ivan，已經克服了對高度的障礙。透過比賽建立了信心後，再憑着課程掌握科學化訓練知識，繼續在田徑場上灑汗奔跑，揭竿而起，挑戰更高的高度，願跳出一個奧運夢。

▲ Ivan會繼續挑戰更高的高度，願跳出一個奧運夢。

THEi運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士和業界有緊密合作關係，為同學提供實習及實踐所學的機會，2019年課程畢業生就業率為97%1。課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），另有9個SSSDP學士學位課程予中六同學報讀，課程範疇包括創意工業、環境建築、餐飲管理、科技工程以至資訊科技等。同學每年可獲$42,800或$74,600政府學費資助2，有興趣報讀課程的中學文憑試考生可於7月22日DSE放榜後的個別指定時段內於「大學聯招辦法」（JUPAS）帳戶修改課程選擇，增加入學課程的機會。

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THEi運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士(JSSV09) 入讀門檻 設有兩個入學點：

．入讀一年級：於香港中學文憑考試英國語文及中國語文成績達第三級或以上；及 數學、通識教育及一科選修科目成績達第二級或以上或相關應用學習科目成績達第二級或以上

需經由聯招(JUPAS)申請，JUPAS課程編號JSSV09，課程獲納入政府「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」，學生可每年獲發港幣$42,800元的政府學費資助2。有意報讀的中六同學可於放榜後大學聯招辦法的個別指定時段內修改課程選擇

．入讀三年級：持有相關的高級文憑或同等學歷之畢業生，

合資格的同學每年可獲發港幣$32,100政府學費資助3。 修讀模式 ．4年（入讀一年級）/2年（入讀三年級）

．全日制 授課語言 英語

THEi 網上資訊日

香港高等教育科技學院（THEi）

查詢電話：3890 8000（柴灣校園）網址：www.thei.edu.hk

1資料來源: THEi 畢業生就業調查2019

2只有本地學生能獲發SSSDP學費資助

3有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

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