【新冠肺炎】再多6名確診患者出院　留院患者2人危殆1人嚴重

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

何婉霞指，醫管局截至今中午12時，過去24小時，共呈報75宗個案，至今仍有205位患者留醫。另外，過去24小時，再多6名確診患者出院，包括個案編號1143、1169、1182、1185、1204、1226，至今共有1,167確診或疑似病人康復出院。

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目前公立醫院已啟用595間負壓病房，合共1,148張負壓病床，現時共有139名確診病人分別於8間公立醫院留醫，其中2人情況危殆（個案編號：595、1315）以及1人情況嚴重（個案編號：1269），其餘136人情況穩定。

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記者：郭詩詩