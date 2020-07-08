  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉於遊學團非禮女同學　控方擬准男生簽保守行為

社會 18:19 2020/07/08

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件押後至明天（9日）再訊。（資料圖片）

就讀國際學校的18歲男生，於2018年參與內地遊學團期間，涉在酒店房間內兩度非禮當時15歲女同學，被控2項猥褻侵犯罪。被告早前否認控罪，案件今午（8日）於東區裁判法院續審。控方指案件出現環境轉變，申請以簽保守行為方式處理，案件押後至明天（9日）再訊。

被告為18歲男生，案發時16歲，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年1月31日及2月2日在內地一間酒店的房間內非禮女事主X。

控方今早傳召事主X作供，案件於下午續審，X要求與母親商討事宜，惟X母親亦是本案證人，案件須一度押後，由主控官及警方代表陪同，以確保證人不會談及案情，讓X與母親退庭商議。

聆訊約1小時後續訊，控方指案件出現環境改變，經控辯雙方商討後，決定改為以簽保守行為方式處理本案，控方遂申請案件押後以待修訂案情。裁判官將案件押後至明天（9日）下午再訊。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

遊學團 國際學校 東區

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元