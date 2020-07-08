涉於遊學團非禮女同學　控方擬准男生簽保守行為

▲ 案件押後至明天（9日）再訊。（資料圖片）

就讀國際學校的18歲男生，於2018年參與內地遊學團期間，涉在酒店房間內兩度非禮當時15歲女同學，被控2項猥褻侵犯罪。被告早前否認控罪，案件今午（8日）於東區裁判法院續審。控方指案件出現環境轉變，申請以簽保守行為方式處理，案件押後至明天（9日）再訊。

被告為18歲男生，案發時16歲，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年1月31日及2月2日在內地一間酒店的房間內非禮女事主X。

控方今早傳召事主X作供，案件於下午續審，X要求與母親商討事宜，惟X母親亦是本案證人，案件須一度押後，由主控官及警方代表陪同，以確保證人不會談及案情，讓X與母親退庭商議。

聆訊約1小時後續訊，控方指案件出現環境改變，經控辯雙方商討後，決定改為以簽保守行為方式處理本案，控方遂申請案件押後以待修訂案情。裁判官將案件押後至明天（9日）下午再訊。

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記者：王仁昌