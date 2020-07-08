反國安法遊行涉向警車擲汽油彈　24歲地盤工還押候精神報告

▲ 案件今日於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

今年7.1有人發起「反國安法」遊行，24歲地盤工涉在旺角向警車投擲汽油彈，另被搜出1支汽油彈，被控縱火及管有適合作非法用途的工具2罪，被告上周留院缺席聆訊，今（8日）出院後在西九龍裁判法院提堂。辯方申請為被告索取精神科報告獲批，被告將於7月21日再次上庭，屆時決定被告是否適合答辯，案件則押後至8月5日作進一步調查，被告申請保釋被拒，還押候訊。

被告為李培浩（24歲），報稱地盤工人，被控1項縱火及1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指他於2020年7月1日，在‪旺角彌敦道與奶路臣街交界銀行中心廣場‬外，用火損壞屬於香港警務處的1輛警車。另被控於同日在‪旺角亞皆老街67號‬老鳳祥銀樓店外管有1個疑似汽油彈，意圖將其作非法用途。

案件今提堂時，控方申請押後案件至8月5日待警方作進一步調查。辯方則申請先為被告索取精神科報告，讓醫生評估被告是否適合答辯，又透露被告住院時，有心理專家指被告有認知障礙，言語表達能力較差，中小學均曾入讀特殊學校，精神科醫生則指被告有輕度智障，更認為其精神能力不適合向警方落口供。

辯方向法庭投訴指，被告被捕過程中，頭部曾撞到磚塊，右肩及背部曾被人以警棍施襲，左肩及背部則被拳打，過程約半小時，希望法庭紀錄在案。辯方同時有保釋申請，裁判官拒絕其保釋。

案件押後至8月5日再訊，期間會為被告索取精神科報告，被告會於7月21日再次上庭，屆時將會知道被告是否適合答辯，辯方申請保釋被拒，被告還押候訊。

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記者：林欣樂