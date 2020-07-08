【健康碼】商經局指有15間私營機構提供新冠肺炎檢測服務　粵港澳三地商豁免檢疫安排進入最後階段

▲ 商經局指，粵港澳三地商討豁免檢疫安排已進入最後階段，本港現有15間私營機構提供新冠肺炎檢測服務。（經濟日報資料圖片）

港府擬與粵港澳三地研究互認檢疫認證安排，豁免指定人士包括商貿客入境14天強制檢疫。商經局指，粵港澳三地商討豁免檢疫安排已進入最後階段，而現時本港有15間私營機構提供新冠肺炎檢測服務。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）書面答覆立法會議員提問時表示，過去半年，政府和社會共同努力，使疫情相對穩定，但正如昨日（7日）食物及衞生局局長在會見傳媒時表示，香港近日出現新增本地個案，提醒政府就疫情不能有所鬆懈，故政府在研究及落實放寬檢疫安排時，必須平衡嚴格防控疫情和經濟復蘇兩方面的考慮；要以科學和客觀數據為本，一方面維持各項防疫措施，另一方面會預留空間，作好準備，讓社會在情況容許的時候逐步恢復正常運作和活動。

邱騰華指，考慮到粵港澳三地的緊密關係和疫情發展，政府採取「張弛有度」防疫策略，並一直與廣東省和澳門特別行政區政府商討，在三地聯防聯控的工作框架下，以先導計劃的形式，有限度便利必要來往粵港或港澳的人士，使他們在符合指定條件下獲豁免強制檢疫的安排，有關工作已經進入最後階段，視乎疫情發展，政府將適時落實及公布詳情。

邱騰華續稱，為配合粵港澳三地先導計劃的推行，政府一直鼓勵和協助本港私營化驗所增加檢測新冠肺炎病毒的能力，本港現時已有15間私營化驗所提供相關服務，收費亦在逐步下降當中，相信隨着需求增加和市場競爭，檢測的服務水準會提高，費用亦會有所改善。

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記者：陳曉瑩