【新冠肺炎】中大生物醫學院揭糖尿病影響ACE2受體　患者更易受感染且更嚴重

▲ 研究由中大醫學院生物醫學學院助理教授蘇漢昌領導研究。（照片由中大醫學院提供）

本港新冠肺炎疫情反彈，連同今日新增24宗個案，累計已錄得1323宗確診及1宗疑似個案，至今7宗死亡個案中有逾半均患糖尿病。中大醫學院生物醫學學院研究揭糖尿病患會改變ACE2受體，令患者更易感染新冠肺炎，且感染後病情變得較為嚴重。

糖尿病一直屬感染新冠肺炎高危因素，本港7宗新冠肺炎死亡個案中，就至少4人罹患糖尿病，惟兩者關係至今未明。中大醫學院生物醫學學院早前以「孟德爾隨機化」（Mendelian randomisation）的先進統計學方法，利用「全基因組關聯研究」的大數據，探索能改變ACE2受體在肺部表達程度的相關疾病和血液蛋白。

團隊以500多種疾病或特徵的篩查，發現一、二型糖尿病及早期使用胰島素等相關特徵，都與感染新冠病毒主要通道「ACE2受體」有正向關係，結果表明糖尿病通過改變ACE2受體的表達程度，增加患者感染新冠肺炎的機會或加重感染後的病情。

研究團隊亦揭，ACE2受體表達程度改變有關的血液蛋白，或有助於解釋新冠病毒損害人體的潛在分子機制，有關蛋白更或成潛在的生物標記，有助藥物研發或重新定位，為治療新冠肺炎帶來新方向。

領導是次研究的中大醫學院生物醫學學院助理教授蘇漢昌指，研究所採用的「孟德爾隨機化」方法，較觀察性研究更有效闡明因果關係，而基因組大數據擁巨大潛力，有助找出感染新冠肺炎的高危因素和有效的治療方案；強調目前研究結果仍屬初步，未來可引導更多的驗證性研究。

研究結果最近已在國際科學期刊《Diabetes Care》發表。

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責任編輯：陳正怡