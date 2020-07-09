【乳房重建】全乳切除後會失去乳頭及乳暈　醫生分析乳癌治療方法：做選擇時要忠於自己

▲ 醫生講解不同的切割腫瘤手術及乳房重建方法。（圖片來源：iStock）

隨著醫療技術發展成熟，乳癌患者進行切割腫瘤手術後，可以進行乳房重建手術，令外觀回復從前，令很多患者跨過心理障礙，勇敢接受切割腫瘤手術，保障健康。

整形外科專科醫生陳肖龍為大家深入講解乳癌患者在什麼情況下需要進行切割腫瘤手術及分析不同乳房重建方法及注意事項。陳醫生指乳癌手術主要分為兩部分：癌症切除及乳房重建，癌症切除又再分全乳切除術和乳房保留手術。

全乳切除手術

陳醫生表示進行全乳切除手術，醫生會將病人所有乳腺組織，連同乳頭及腫瘤之上的皮膚等，一併切除，術後有機會可免卻電療。隨著技術進步及對腫瘤更多的認知，現在醫生能為部分合適的病人保留乳頭和胸部皮膚，使術後外觀更自然。

術後，由於失去乳腺組織胸部會變得平坦，與另一邊胸部顯得不對稱。傳統全乳切除後會失去乳頭及乳暈，並有一條長長、斜斜的疤痕。假如能進行乳頭及乳暈保留，則一般會有一條在乳暈邊延伸出去的疤痕。

乳房保留手術

他指進行乳房保留手術，外科醫生只將癌症組織和周邊的乳房局部切除。這做法雖然可保留部分乳房，但並非每位乳癌病人，都適合乳房保留手術。

乳房保留手術後必須接受電療，以清除隱性腫瘤及減低復發機會。此外，術後乳房也有機會變形，特別是亞洲女性的乳房一般比較小，癌症切除後即使保留了部分乳腺組織但所剩也不多，術後胸部不會完全平坦，但一般也會有一定程度縮小。

手術前胸部較大的女士由於癌症切除後還有較多的組織供醫生做重建，效果一般比較理想；術前胸部已經較小的女士，效果有時候不如理想，也有機會出現變形或較明顯的不對稱性等。

4種乳房重建方法

乳房形狀、大小不同有可能令胸圍不合身，患者若穿一些較貼身的衣服時感到很不自然，義乳可以一定程度改善這些問題。陳醫生表示乳房重建有四大方法，病人需視乎缺損的類型選擇最好的方法。

1. 假體重建

假體重建指直接在胸大肌下放入假體填補容量，這方法只適用於切除後的皮膚足夠覆蓋胸部的情況。這手術時間短，手術相對簡單，而且沒有額外的手術傷口。

可是，假體始終是外物，手感不及自身組織自然，而且術後如果需要電療的話，會增加包膜攣縮的機會使乳房變型及痛楚。

再者，今年有研究指出絨面矽膠假體會增加患BIA-ALCL「間變大細胞淋巴瘤」的風險，香港衞生署亦發出聲明表示正密切監察乳房植入物的安全性。女士們在選擇假體時必須注意！

2. 皮瓣重建

皮瓣重建指從病人身體其他地方轉移組織填補胸部缺損，最常用作轉移的組織包括在肚皮「腹直肌肌皮瓣」和位於背部的「背闊肌肌皮瓣」。

這方法較自然，手感較好，而且不論任何類型大小的胸部缺損都能重建。可是，身體在胸部以外會多了一個傷口，手術時間也會稍長。

由於「背闊肌肌皮瓣」脂肪較小，只能用於重建較小的胸部。而「腹直肌肌皮瓣」一般重建效果較理想，因為肚皮脂肪較多，重建的乳房形狀大小都較自然。

3. 皮瓣配合假體重建

有些女士乳房豐滿但肚子又沒有脂肪，有機會要以皮瓣重建外皮，再配合假體重塑外型了。

4. 脂肪轉移

脂肪轉移特別適用於乳房保留手術後出現的外觀問題上。由於醫生可以按病人個別需要，針對特定部位做填充，脂肪轉移能有效改善乳房保留手術後可能引起的變形、不對稱、乳房過小等問題。全乳切除後完全由脂肪轉移重建理論上可行，但香港較少進行。

部分國外醫生開始流行使用，但長遠成效及安全有待觀察。

即時重建 VS 延遲重建

乳房重建手術分為即時重建及延遲重建，陳醫生表示現在越來越多女士會選擇切除乳癌的同時即時重建，可盡量減低失去乳房的傷痛，而且總手術及住院時間也會比延遲重建少。

而晚期乳癌容易復發，所以醫生和病人有時候會以最簡單的手術務求以最短的時間康復，並盡早完成術後的輔助治療，等幾年後病情穩定才做重建，選擇延遲重建。

忠於自己

乳房是女性其中一個最重要性徵，也是自我形象重要的一環，失去乳房的傷痛對心理的影響不容忽視。陳醫生提醒乳癌患者，在做選擇時要謹記忠於自己，多想醫生了解不同治療方案的細節，才能做出不會令自己後悔的選擇。

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍（相片由受訪者提供）

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記者：王芷瑩