【非常醫生】延續中醫父親義診助人理念　仁醫心痛伯伯無錢治病減診金解困

▲ 彭淑儀中醫師因心痛獨居伯伯無錢治病，減收診金助其解困。

「我想以後走爸爸走的路，追隨他的腳步幫助別人。」註冊中醫師彭淑儀（Sue）生於馬來西亞，是繼爺爺、父親之後，家族中第三位中醫師，2016年嫁來香港，在兩地行醫共8年。她曾為無錢看病的長者，減收診金，以紓急困；陪伴有輕生念頭、嚴重濕疹病人，走出人生低谷。力能所及的，她也盡力而為，醫人也醫心。

▲ Sue（左一）坦言，父母也沒要求她留在馬來西亞打理店務，而是鼓勵她出外見識。（相片由受訪者提供）

追隨父親的腳步 行醫助人

Sue自小與中醫藥結緣，爺爺、父親在馬來西亞一個小鎮經營藥材舖，並擔任中醫。打從6歲起，她已懂得分辨甘草、北芪等50款藥材。除了平日診症，父親還常常為基層街坊義診，忙得不可開交，升中後Sue開始幫忙配藥。

由於前舖後居，加上距離醫院遠，曾有街坊半夜敲門，抱著全身發紫的嬰兒求診。Sue仍記得，當時父親拿起薑片放入嬰兒口中，令其平復下來。原來，嬰兒因感冒引致身體抽搐，使用薑片是應付發高燒的傳統做法。

中醫學有自己一套邏輯，並不迷信，而且講求邏輯性、思考力、數據分析，是活生生的，並無標準答案。中醫講的是人體的整體性，並非頭痛就服用止痛藥。

▲ Sue的爺爺（左一）在馬來西亞開設藥材店，兒子、孫女也追隨其腳步，行醫助人。（相片由受訪者提供）

從大馬嫁來香港 矢志一生行醫

「能幫助別人，意義很大」，耳濡目染下，Sue中學時期已矢志成為一位中醫師。中學畢業後，她往廣州的大學修讀中醫學學士課程5年；更應父親更要求，讀好中文，因有利讀醫行醫。

父親明白，行醫的理論、技巧不是你說是就是。他想得很長遠，無硬逼我繼承祖業，反而想我到外面闖闖，見識更多，完善中醫藥知識，以免被淘汰。

2012年大學畢業後，Sue往吉隆坡的大型診所行醫，由無薪學徒做起，日做10至12小時。於馬來西亞執業4年後，Sue與港人丈夫結婚，並在本港考獲中醫執業資格，放下事業基礎，移居香港。來港後，她再攻讀兩年中醫學碩士。

▲ Sue形容父親沉默寡言，惟有自己從旁觀察診症的情況。（相片由受訪者提供）

難忘為爛腳病人洗傷口

體會過兩地的生活，她發現氣候、飲食習慣不同，常見的病症也不同。馬來西亞人普遍體質偏濕熱。她解釋，當地沒有四季，全年天氣炎熱，但不像香港般侷促、潮濕，因高樓大廈不多，也沒有盆地。飲食習慣方面，當地人喜歡煎炸、香辣、甜味、濃味的食物，加上全年盛產香蕉、榴蓮、西瓜、火龍果等糖分偏高的水果。民眾長年進食，致糖尿病及慢性疾病患者較多。而且，交通不太便利，市民多駕車，少走路，身形偏肥。

反之，香港人經常身處有冷氣的環境，多吃生冷食物，加上濕氣重，寒濕體質的人較多。同時，本港濕疹患者較多，有人是遺傳的，也有人是受氣候、空氣、人口密度影響而發病。

在馬來西亞執業期間，Sue一個月約接觸4、5 位糖尿病患者，因為併發症導致雙腳潰爛、發臭的情況很常見，有的傷口更爛至見骨，甚至要截肢。她不諱言，為病人洗傷口時，散發的臭味令人想吐。「每次為他們揭開紗布的心理壓力也很大，有的傷口更深至2吋，需把爛肉刮掉，當時戴了口罩、兩雙手套去處理，是行醫以來最辛苦的事。」

▲ Sue與丈夫在廣州讀大學時相識相戀，2016年共諧連理。（相片由受訪者提供）

心痛獨居長者沒錢看病

本港濕疹病人多，基層長者也多，一位92歲伯伯的身影，教Sue至今難忘。伯伯是獨居長者，因反覆咳嗽、氣喘，遂往求診。他住得不遠，但行動不便，需走40分鐘到診所。結果發現，自己早已花光醫療券，他直言「沒醫療券就不看了」。

「他的問題其實急需處理」，Sue既心酸又無奈，因能力所限，只能調低診金，解一時之困。伯伯稱子女在外國生活，惟替他致電家人，卻聯絡不上。

伯伯的例子或許只是冰山一角，Sue慨嘆，想盡力幫忙，惟香港獨居基層長者太多。

縱然如此，治病救人，早被她認定為終生事業，坦言愈做愈有熱誠，從沒想過轉行。去年剛為人母的Sue，希望為女兒打好底子，讓她健康成長；並計劃再度進修，研究小兒科，為孩子們的健康出一分力。

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記者：黃泳欣