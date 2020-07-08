【恐怖虐兒】日24歲單親媽與男友出遊　獨留3歲女兒在家8日慘遭活活餓死

▲ 日本一名24歲單親媽媽與男友出遊，獨留3歲女兒在家8日活活餓死。

不少虐兒事件的施暴者都是受害兒童的至親，日本近日發生一宗轟動社會的虐兒案，一名24歲單親媽媽與男友出遊，獨留3歲女兒在家8日，導致女童嚴重脫水並活活餓死。

多次獨留女兒在家

據日本《朝日新聞》報道，事件於6月發生在東京大田區一個住宅內，一名3歲女童因飢餓和脫水而死亡，其24歲任職居酒屋的媽媽梯沙希（Susumu Kada）被捕。根據警方調查，梯沙希經常把年幼女兒梯稀華（Rika）獨留在家，與朋友聚會、吃飯及喝酒，有時天光才回家。

6月初，梯沙希與在居酒屋認識的男友到鹿兒島遊玩8天，再次將女兒獨留在家，亦沒有為女兒預備足夠的食物，也沒有交托親友代為照顧女兒便離家。她在6月13日回家時，發現女兒已沒有呼吸，隨即報警將她送至醫院。

法醫︰女童死於脫水及飢餓

當時梯沙希只向警方說，女兒已生病了幾天，一直沒有食欲。警方表示，女童不是特別瘦弱，也沒有明顯受傷。梯沙希一度因身體不適入院，其後被警方逮捕，她還辯稱以為女兒不會有問題。

經法醫檢查後，證實女童已死去數天，死因是嚴重脫水及飢餓，女童胃部幾乎是空的，明顯是活活餓死。而且女童的尿布疹情況嚴重，相信媽媽梯沙希沒有定時為女兒更換尿布及洗澡，疏忽照顧女兒。

梯沙希約於3年前與丈夫離婚，自此帶著女兒一起生活。女童曾由一間托兒所照顧，但她在一年多前沒再到托兒所，當局亦沒有接獲有關女童遭虐待的報告。

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責任編輯︰王明芳