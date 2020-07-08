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民主派初選在夕　選管會提醒曾宣布有意參選者須申報

政治 19:45 2020/07/08

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民主派將於本周六舉辦初選，為9月立法會換屆選舉上陣人選作預備。選舉管理委員會今日（8日）發聲明，提醒候選人定義，是包括提名期結束前、曾公開宣布有意參選的人，不論最終有份參加立法會選舉，必須向有關當局提交選舉申報書。

選管會發言人指，符合候選人定義，不論最終有沒有報名參選立法會換屆選舉，有關人士在選舉中的一切開支，必須作出申報。

另外，發言人又指候選人可在提名期結束前，撤回提名，但現行法律不容許候選人，在提名期結束後退選，沒有所謂「棄選」機制。

責任編輯：陳宛彤

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