民主派初選在夕 選管會提醒曾宣布有意參選者須申報 政治 19:45 2020/07/08 分享： 熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 民主派將於本周六舉辦初選，為9月立法會換屆選舉上陣人選作預備。選舉管理委員會今日（8日）發聲明，提醒候選人定義，是包括提名期結束前、曾公開宣布有意參選的人，不論最終有份參加立法會選舉，必須向有關當局提交選舉申報書。 選管會發言人指，符合候選人定義，不論最終有沒有報名參選立法會換屆選舉，有關人士在選舉中的一切開支，必須作出申報。 另外，發言人又指候選人可在提名期結束前，撤回提名，但現行法律不容許候選人，在提名期結束後退選，沒有所謂「棄選」機制。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 黃之鋒、羅冠聰退出香港眾志 可以避過選舉DQ？ 14:18 2020/06/30 黃之鋒、羅冠聰退出香港眾志 可以避過選舉DQ？ 建制派議員促當局確保9月立會選舉公平公正 13:08 2020/07/03 建制派議員促當局確保9月立會選舉公平公正 廉署年報指去年接獲逾2200宗貪污投訴 區會選舉投訴518宗 今日 13:58 廉署年報指去年接獲逾2200宗貪污投訴 區會選舉投訴518宗 選舉管理委員會 立法會選舉