  • 30°C
香港時間 : 2020709日 (四) 08:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

教育局再推有聲繪本　籲學生樂觀面對疫境

社會 08:00 2020/07/09

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

教育局借繪本提醒學生注重防疫，戴上口罩後也要保持適當社交距離。（短片截圖）

新冠肺炎疫情持續，繼今年初為小學常識科設計以疫情為題的有聲故事繪本後，教育局課程發展處最新製作了以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本，短片長約3分半鐘，配合藝人陳智燊聲音導航。

有聲繪本開首講述一些曾在網上廣泛流傳的訊息，例如5G網絡及寵物會「播毒」，提醒學生不要輕信傳言，轉發前要核實訊息來源，思考其可信性，並借囤積廁紙的事件，指出真假難分的資訊能在社會造成不必要的恐慌。

教育局課程發展處最新製作了以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本，全長約3分半鐘，由藝人陳智燊聲音導航。（短片截圖）

有聲繪本開首講述一些曾在網上廣泛流傳的訊息，例如5G網絡及寵物會「播毒」，提醒學生不要輕信傳言。（短片截圖）

除了提醒學生注重防疫和鼓勵實踐健康生活方式等，短片亦指，每日看到疫情消息或會引起憂慮，或擔心停課會追不上學習進度，復課後又害怕受感染，籲學生以堅毅樂觀的態度面對疫情和生活，為中長期抗疫做好準備。片中亦鼓勵關心身邊其他人的需要，發揮守望相助的精神，強調同心團結方可控制疫情。

繪本講述市民因為誤信傳言而將市面廁紙搶購一空。（短片截圖）

教育局表示，冀藉此幫助家長及教師引導年輕人思考在疫情下，以積極及樂觀的態度面對生活變化和挑戰，以及欣賞和感謝社會上謹守不同崗位的人員。

教育局建議，家長可與子女一同觀看這部繪本，提高他們的防疫意識和加深其對同心抗疫的認知，也可藉此聆聽子女心聲，以助緩解疫情所帶來的情緒壓力，學校則可利用教育局提供與新冠肺炎相關的其他課程資源，讓學生在課堂內外繼續學習。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

教育局 陳智燊 中學 小學 新冠肺炎 疫情

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元