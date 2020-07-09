教育局再推有聲繪本　籲學生樂觀面對疫境

▲ 教育局借繪本提醒學生注重防疫，戴上口罩後也要保持適當社交距離。（短片截圖）

新冠肺炎疫情持續，繼今年初為小學常識科設計以疫情為題的有聲故事繪本後，教育局課程發展處最新製作了以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本，短片長約3分半鐘，配合藝人陳智燊聲音導航。

有聲繪本開首講述一些曾在網上廣泛流傳的訊息，例如5G網絡及寵物會「播毒」，提醒學生不要輕信傳言，轉發前要核實訊息來源，思考其可信性，並借囤積廁紙的事件，指出真假難分的資訊能在社會造成不必要的恐慌。

▲ 教育局課程發展處最新製作了以《感恩珍惜 同心抗疫》為主題的有聲繪本，全長約3分半鐘，由藝人陳智燊聲音導航。（短片截圖）

▲ 有聲繪本開首講述一些曾在網上廣泛流傳的訊息，例如5G網絡及寵物會「播毒」，提醒學生不要輕信傳言。（短片截圖）

除了提醒學生注重防疫和鼓勵實踐健康生活方式等，短片亦指，每日看到疫情消息或會引起憂慮，或擔心停課會追不上學習進度，復課後又害怕受感染，籲學生以堅毅樂觀的態度面對疫情和生活，為中長期抗疫做好準備。片中亦鼓勵關心身邊其他人的需要，發揮守望相助的精神，強調同心團結方可控制疫情。

▲ 繪本講述市民因為誤信傳言而將市面廁紙搶購一空。（短片截圖）

教育局表示，冀藉此幫助家長及教師引導年輕人思考在疫情下，以積極及樂觀的態度面對生活變化和挑戰，以及欣賞和感謝社會上謹守不同崗位的人員。

教育局建議，家長可與子女一同觀看這部繪本，提高他們的防疫意識和加深其對同心抗疫的認知，也可藉此聆聽子女心聲，以助緩解疫情所帶來的情緒壓力，學校則可利用教育局提供與新冠肺炎相關的其他課程資源，讓學生在課堂內外繼續學習。

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責任編輯：馮琪雅