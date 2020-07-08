【新冠肺炎】聖母書院中一級女生初步確診　即日起停課14天　毗鄰聖母小學停課2天

▲ 聖母書院今日（8日）接獲一名就讀中一級的12歲女學生初步確診新冠肺炎，即日起停課14日至7月21日。（曾秋文攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（8日）新增24宗確診個案，包括19宗本地感染個案，其中1名患者的12歲女兒亦初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已聯絡女生就讀的黃大仙聖母書院，建議停課14日。該校其後宣布即日起至7月21日停課14日，全校師生均必須進行深喉唾液檢測。

聖母書院發家長信表示，今日下午接獲一名家長致電通知，報告一名中一級學生初步確診新冠肺炎，該名學生今日並無回校考試，並即時留在家中等待衞生防護中心的檢測。

校方接報後已即時聯絡教育局及衞生防護中心，其後取得衞生防護中心指引，指該校須由今日起至7月21日停課，合共14日，以便學校立即進行全面徹底消毒清。

此外，該校所有中一至中五級學生，以及全體教職員必須進行深喉唾液檢測，倘收到衞生防護中心進一步指示，將會盡快公布，校方會與衞生防護中心保持緊密聯繫。

至於有關考試安排的應變措施及停課後其他事宜將另行公布。學校亦提醒學生如有不適，應盡快及聯絡校方。

▲ 聖母小學宣布明日（9日）起緊急停課兩天，暫未確定下周一（13日）可否復課及進行小五呈分試。（校網截圖）

另外，該校毗鄰的聖母小學晚上亦宣布明日（9日）起緊急停課兩天，暫未確定下周一（13日）可否復課及進行小五呈分試，現正與衞生署聯絡。

聖母小學在校網宣布「緊急停課通知」，

由於今天(7月8日)聖母書院有一名學生初步確診新冠肺炎，衞生署建議聖母書院停課十四天。本校亦於明天(7月9日)開始緊急停課兩天，學生在星期四及星期五無須上課。暫訂下星期一(7月13日)復課。

校方稱，暫訂下周一（13日）復課，五年級常識科呈分試改期在下周一進行。不過，通告又稱學校現正與衞生署聯絡中，星期一是否能復課和進行呈分試，將於稍後在校網中公布，敬請家長密切留意校網公布最新消息。

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記者：馮琪雅