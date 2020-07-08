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【新冠肺炎】譚仔雲南米線彩明分店一名員工家屬確診　將停業3天

社會 21:56 2020/07/08

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譚仔雲南米線表示，今日傍晚收到彩明分店一名員工的家屬確診新型冠狀病毒感染個案，乃屬緊密接觸者。(網上圖片)

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，譚仔雲南米線表示，今日傍晚收到彩明分店一名員工的家屬確診新型冠狀病毒感染個案，乃屬緊密接觸者。為保障客人及員工的健康安全，公司即時關閉該分店。
　
該公司又指，該名員工早已於其家屬初感不適時，至今已兩天沒有上班；彩明分店已即時停業，並聘請專業清潔公司進行全面徹底消毒，包括抽風系統。妥善棄置分店已開封或經過處理(或有機會受污染)的食材。而有關分店全部員工自我隔離14天，確定沒有受到感染方可上班工作。 

另外，彩明分店將停業3天，待徹底消毒後於7月11日（星期六）重新營業，並安排其他分店健康狀況良好的員工為顧客服務。

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責任編輯：洪芷晴
　
 

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