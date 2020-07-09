【東張西望】胞兄聲稱贈千萬新樓答謝申請來港團聚之恩　港婦被呃逾300萬元

▲ 周女士聲稱被胞兄欺騙逾300萬。

親情值多少錢？港婦周女士30年前曾經協助居於內地的親生二哥夫婦來港定居，二哥兩夫婦早前聲稱會購買一層千萬元的新樓予周女士作為報恩，周女士不疑有詐，豈料卻被二哥騙走逾300萬的血汗錢，她向TVB節目《東張西望》表示：「連親二哥都會欺騙我，我現在很後悔」。

二哥曾稱擁逾1700萬現金

《東張西望》報道，周女士在家中排行最小，過去與二哥的感情特別好，30年前並申請原居內地的二哥與二嫂來香港團聚，兩夫婦其後更在港生下女兒，周女士對二哥一家的照顧更是無微不至，有求必應。而二哥早前就聲稱以報恩為由，表示會贈送一層千萬元的新樓予周女士。

據周女士憶述，當時二哥聲稱自己投資賺到不少，現在戶口足足有逾1,700萬的現金。即使周女士曾表示自己未必供得起千萬新樓，但在二哥的不斷遊說下，她相信了二哥的說法。

周女士去年5月中在二哥的陪同下，前往將軍澳一個新樓盤「睇樓」。當時二哥更真金白銀拿出10萬元訂金，兩日後更聲稱已經開出了張約58萬的支票作為「細訂」，信以為真的周女士及二哥當時因此簽署了臨時買賣合約。儘管周女士之後曾多次向二哥索取買樓相關文件不果，但她當時始終認為對方是親人而不疑有詐。

二哥一家過去曾被多次追債

由於周女士本身亦持有物業，二哥表示要支付約需200萬元的雙倍印花稅。當時二哥要求周女士先支付其中的50萬元，其後又指自己投資失利，需要她再支付逾200萬元，最終周女士前後把約300萬的血汗錢轉帳到二嫂的銀行戶口。

不過，周女士最終發覺事情不妥，於是聯絡二哥委託的律師查詢有關之前買樓的事宜，豈料律師卻告知原來有關交易早已被取消，周女士原本的心水單位早在去年7月30日被其他人以1,400萬元買走。至於二哥除了支付的0萬元訂金外，其餘款項根本未曾支付過，但周女士的逾300萬元則早已被騙走。

目前二哥一家已經人間蒸發，有指他們今年1月已經離港，而他們過去所居住的公屋單位也被發現已於今年5月歸還予房屋署。據二哥的鄰居向《東張西望》節目組透露，二哥一家過去曾多次被人上門追債。儘管周女士過亦曾就事件報警，但警方的調查一直沒進展。

據大律師陸頌雄接受《東張西望》節目組訪問指，有關行為可能涉及串謀詐騙罪，二哥行為或涉失實陳述。他建議警方可以先凍結涉案人士的戶口，防止有關款項被轉移，同時警方要立即發出拘捕令，盡快把有關人士繩之以法。

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責任編輯:王俊賢