【新冠肺炎】教育局稱沒跡象顯示學校是感染源頭　按個別情況提供指引務實

▲ 黃大仙聖母書院一名中一級12歲女生初步確診新冠肺炎，該校今日接獲家長通報後向當局通報，並按衞生防護中心建議即日起停課14日。（曾秋文攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，多間中小學相繼因有學生或家長確診，或被列為緊密接觸者，而自行停課，各校停課日數及處理方法不一。有中學校長指目前無統一指引應對出現確診個案的情況，冀教育局更新相關指引。教育局回應指，因應個別個案情況而提供清晰建議及指引予校方，是務實的做法，而就目前個案而言，沒跡象顯示學校是感染源頭。

教育局今日（8日）晚上回覆查詢表示，由於每宗個案情況不同，衞生防護中心與教育局和有關學校保持緊密聯繫，因應個別個案的情況而提供清晰的建議及指引予校方，是務實的做法。

就近日學校出現的確診個案，教育局引述衞生防護中心根據現時疫情的發展， 一般建議倘若校內出現確診個案，有關學校須停課14天。

教育局指，如衞生防護中心確定與教職員或學生有「密切接觸」的人士確診時，亦會通知受影響教職員及學生須接受強制檢疫14天，期間不可回校上課；當學校得悉有密切接觸者的個案，在等候檢驗結果時，可按校本情況考慮停課1至2天以消毒清潔校園。

教育局續指，會與有關學校及衞生防護中心保持緊密聯絡，為學校提供適切支援和協助，並繼續監察及跟進學校層面的整體情況。

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責任編輯：馮琪雅