石禮謙趙式浩頻要求港府「減辣」　立法會選戰隔空過招？

▲ 地產及建造界議員石禮謙。（資料圖片）

受疫情影響，香港市道蕭條，不少企業東主有意出售物業「套現」自救。今日立法會口頭質詢環節，多名議員就關注，政府會否調整樓市「減辣」。料爭取第5次連任立法會的地產及建造界議員石禮謙，發火批評新任財經事務及庫務局長的許正宇，指對方暫未有意「撤辣」的決定，與前局長劉怡翔一樣「不貼地」，最後更指「唔需要許答問題，廢事畀佢激嬲」。

除石禮謙一直要求政府減辣外，自由黨青年團主席、發展及建造業關注組召集人趙式浩，近日亦主打同一個議題。據聞，趙式浩正積極考慮參選立法會，挑戰石禮謙。

趙式浩曾表明，局部「撤辣」刻不容緩，又指近來受社會氣氛及經濟影響，各行各業深受打擊。不明白政府若理解營商環境困難，為何不能放寬「辣招」激活經濟，認為即使不全面「撤辣」，也應馬上撤銷所有非住宅雙重印花稅。

至於昨日的立法會大會，石禮謙發言時指，目前百業蕭條，減辣讓現時空舖可以再賣出或租出，可解燃眉之急。

許正宇在立法會回答議員質詢時就表示，目前整體樓價仍處於一般市民難以負擔水平，任何「減辣」舉動，都有機會造成推高樓價的反效果，政府會密切監察情況。但他亦強調，明白企業在疫情間面對現金流問題，故政府已經推出防疫抗疫基金同保就業計劃。

不過，石禮謙對此並不收貨，又邀請許正宇與他一齊「落區」，希望對方看看市民有幾多「吉舖」，是否要等到出現負資產，才正視問題。石更在口頭質詢完結後，更主動見記者，指提出質詢的吳永嘉，是想令香港經濟發展有一希望，但政府完全不知市民面對的問題，又指英國政府剛剛公布「減辣」措施，讓50萬以下英鎊成交可以免去「辣招」，認為香港政府可以跟隨做，「政府一邊面話樓價太貴，一邊地價就永遠都高。當麵粉貴，麵包是否要跟隨一個合理的價格？」

看來最後無論誰人當選，「減辣」將繼續是地產界未來4年的主打訴求。