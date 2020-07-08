【新冠肺炎】佐敦新發茶餐廳爆感染群組　同區澳洲牛奶公司因疫情自行停業2星期

▲ 澳洲牛奶公司宣布停業2星期。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

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本地感染個案增加，當中也涉及茶餐廳群組，位於佐敦的「澳洲牛奶公司」約晚上7時在社交平台宣布，由於疫情突發，該公司暫定休業2星期，即7月9日至7月23日暫停營業，並稱「不便之處，敬希見諒」。

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同是位於佐敦文英街的新發餐廳爆發新冠肺炎感染群組，其餐廳的位置與位於白加士街的澳洲牛奶公司，路程相距約9分鐘。事實上，「澳洲牛奶公司」在今年3月下旬亦曾宣布停業3星期，當時疫情嚴峻，而政府亦並未實施任何限聚令等社交距離措施。

▲ 澳洲牛奶公司在Facebook的告示。

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記者：伍瑋瑋