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【新冠肺炎】消息：再新增至少5宗初步確診個案　包括港泰護老院院友

社會 23:40 2020/07/08

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慈雲山港泰護老中心爆發新冠肺炎個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

消息指晚上新增5宗初步確診個案，包括港泰護老院院友。事實上，港泰護老院今日（8日）已再增8人確診，涉4院友及4職員。至於今晚其他初步確診的個案，包括確診患者的密切接觸者以及輸入個案。

【新冠肺炎】慈雲山港泰護老中心群組再增8人確診　涉4院友及4職員

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布最新疫情時指出，近日確診的人士的病徵與以往沒什麼特別，均是無味覺，傷風、咳等，惟發現他們的病毒量較高，擔心現時的新冠病毒傳染性很高。至於有專家分析指本港或出現G614基因變異病毒，張竹君稱需由病毒專家再就基因分析及其特徵再研究。

【新冠肺炎】本地感染擴散至港島區　41歲女患者於太古城超市壽司攤檔工作　

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記者：伍瑋瑋

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