【文娛藝術】屯門杯渡8字形乒乓波枱可奏樂韻　削波快攻扣殺來一場乒乓音樂會【有片】

▲ 這張8字形的乒乓波枱，是一件名為《回彈的回響》的藝術裝置，不僅睇得，而且打得波，兼且奏得樂。

提起打乒乓波，你會想到甚麼？那些年的小學生涯，每到小息，男生們總是第一個衝出班房，跑到有蓋操場第一時間向乒乓枱報到，三五成群，進行短短20分鐘的乒壇爭霸戰。長方形的乒乓波枱，不知消磨了多少男生的青春歲月，成為彼此的集體回憶。近日，屯門杯渡路（南）休憩公園出現了一張非典型的乒乓波枱，造型像個「8」字，而且將枱面製作成鋼片琴，使乒乓波回彈到球枱時，會產生隨機的音符，衍生共奏音樂的旋律。

▲ 藝術家陳濬人創作的8字形乒乓波枱，顛覆了舊有印象，這個藝術裝置名為《回彈的回響》。（圖片由康文署提供）

▲ 乒乓波枱面裝上特製的鋼片琴，當乒乓波擦過枱面，便會奏出不同的音階樂韻。（圖片由康文署提供）

《回彈的回響》：突破二元對立的想像

這個藝術裝置名為《回彈的回響》，由藝術家陳濬人創作，所用物料為鐵片琴、不銹鋼及水磨石。這組藝術不僅睇得，而且打得波，兼且奏得樂，在乒乓波一來一回當下，波身以輕快的節奏，在特製的鋼片琴球桌上叮叮作響，發出悅耳而治癒的聲音，這個設計可謂糅合了欣賞、玩樂及音樂的元素。

呢勻真係乒乓敲鋼琴，削波奏樂韻，去「我地藝術」專頁睇睇片：

乒乓球枱是社區中常見的康樂設施，也是居民閒聚交流的地方。如果這項運動的形式可以重新設計，會否能打破球類運動二元對立的固有定律，開創合作的新可能？《回彈的回響》是一張由兩個圓形結合而成且外觀新穎的乒乓球枱，圓形的獨特設計可同時容納多人參與，寓意各方共融，突破二元對立的想像。

▲ 打乒乓反手扣殺，奏番曲《十面埋伏》都幾過癮喎﹗（圖片由康文署提供）

藝術家陳濬人為香港文字設計師、平面設計師及音樂人，最為人熟悉者，乃於2018年出版香港北魏研究以及字體設計作品《香港北魏真書》。

▲ 位於屯門青賢花園的藝術裝置，為藝術家羅曉騰創作的《團門》，以「擁抱屯門」為創作主題。（圖片由康文署提供）

《團門》：心形雕塑藝術座椅

另一組位於屯門青賢花園的藝術裝置，為藝術家羅曉騰創作的《團門》，物料主要為玻璃纖維。藝術家以「擁抱屯門」為創作主題，設計了一組兩件名為《團門》的戶外公共藝術裝置，藉此心形雕塑和藝術座椅，寓意歡迎屯門居民回家，並拉近人與人之間的距離。心形雕塑除了象徵鄰里間的互助與關愛，亦代表擁抱社區內生活模式不同的居民，希望大家都能在屯門區和諧共處，共同建設美好的社區。作品讓公眾透過欣賞藝術創作，認識屯門社區文化，凝聚社群。

▲ 藝術家藉此心形雕塑和藝術座椅，寓意歡迎屯門居民回家，並拉近人與人之間的距離。（圖片由康文署提供）

象徵鄰里互助關愛

藝術家曾走進屯門區內中小學及青山醫院，引領本地及多元文化學生和醫院院友創作掛畫，探討他們對「團聚」、「屯門」、「擁抱」等等的不同感受，透過藝術介入社區，發掘更多屯門的生活故事，將《團門》的精神展現出來。



羅曉騰為著名香港設計公司BLOW的創辦人及設計總監，早在2015年便策劃了《More Hugs by Ken Lo》項目，以「擁抱」帶出人與人之間零距離——不論膚色、宗教和意見等也能和諧共融的理念，藉以宣揚愛與和平的正面信息。有關作品曾應邀到荷蘭及上海等地展出。

▲ 心形雕塑與藝術座椅遙遙相對，除了象徵鄰里間的互助與關愛，亦代表擁抱社區內生活模式不同的居民。（圖片由康文署提供）

兩組藝術裝置均為「非凡！屯門河」的公共藝術計劃之一，由康樂及文化事務署主辦，藝術推廣辦事處負責籌劃，屯門區議會及屯門民政事務處作支持，藉以為屯門河畔地帶換上新貌，並開拓一個屬於大眾的創意平台。

記者：Elenor