【假錄音】WhatsApp瘋傳假錄音冒充醫生　何栢良發聲明籲勿亂傳【4招分真假】

▲ 何栢良發聲明呼籲市民勿亂傳假冒醫生的錄音。

本港新冠肺炎疫情反彈，爆發第三波，市民再度提高警惕，做好防疫措施。惟近日市民whatsapp瘋傳一段長達2分10秒的假錄音，冒充是何栢良醫生。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日（8日）在其facebook發聲明澄清，呼籲大眾勿再傳假錄音，並教大家4招分辨真假錄音的方法。

何栢良醫生在facebook上載短訊截圖，發聲明表示「病毒唔等人，真假要識分」。首先，他澄清近日流傳一段長達2分10秒的錄音是假冒的，呼籲大家勿再傳開。

他指出，假錄音包含以下內容：

首句為「各位呀……因為個情況……」

提到「乜酸乜鹼性」

然後，他教大家分辨真錄音的方法：

頭兩句一定自我介紹全名，講錄音日期、時間

不會寫錯自己個名字。（註：假錄音「柏」為錯字，何醫生全名為「何栢良 」）

不會有宣傳廣告的內容

真錄音會有傳媒引用

他又提醒大眾，在香港假冒自己是醫生，屬於刑事罪行。何醫生表示，錄音如有假冒會報警。

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責任編輯：羅嘉欣